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La recta final de La Voz Kids se vive en dos noches especiales: el viernes y sábado, la Semifinal y la Gran Final en Antena 3

La edición de 2026 llega a su recta final con dos noches que nos dejarán sin aliento: el viernes, disfruta de la Semifinal de La Voz Kids, y el sábado, descubre quién será el ganador en la Gran Final.

La recta final de La Voz Kids se vive en dos noches especiales: el viernes y sábado, la Semifinal y la Gran Final en Antena 3

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Julián López
Julián López
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La Voz Kids 2026 ha llegado a su recta final que pondrá su broche de oro con dos noches muy emocionantes.

El próximo viernes, a las 22.00 horas, los doce semifinalistas se jugarán un hueco en la Gran Final de La Voz Kids. Cada coach tiene tres talents en la Semifinal, pero solo uno de cada equipo estará en la Gran Final.

Y el sábado, también a las 22.00 horas, la Gran Final de La Voz Kids decidirá quién será la mejor voz kid del país. ¡Ya no queda para descubrirlo!

Tienes una cita con esta apasionante recta final de La Voz Kids, el viernes y el sábado a las 22.00 horas en Antena 3.

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