CCOO explota contra la polémica campaña de CEOE en Santander: "Es insultante y criminaliza a las personas trabajadoras que ejercen un derecho"

Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la retirada de su última campaña en Santander, en la que critica el absentismo laboral. La escandalosa campaña cuenta con numerosos carteles desplegados por toda la ciudad en los que se pueden leer mensajes como "Que tu abuela no reciba la medicación a su hora" o "Esperar al técnico de internet toda la tarde y que no aparezca" en relación con "derechos tan básicos como que un trabajador pueda ausentarse tras el fallecimiento de un familiar", tal y como ha declarado el sindicato.

De esta manera, CCOO ha lanzado un comunicado en el que ha opinado que esta iniciativa "pone en el disparadero a las personas trabajadoras ausentes que ejercer su derecho a la salud y otros" y les "responsabiliza del mal funcionamiento de diferentes servicios que se pueden contratar".

La secretaria general de Comisiones Obreras de Cantabria, Rosa Mantecón, ha calificado la iniciativa de "absoluta vergüenza" y ha denunciado que "lo que hace es criminalizar a las personas trabajadoras que ejercen un derecho". A pesar de defender la denuncia pública, ha asegurado que desde el sindicato están "muy preocupadas por el alargamiento de los periodos de baja, pero sobre todo por el deterioro que esto genera en la salud de las personas trabajadoras". En este sentido, ha subrayado que "son muchos meses de espera tanto para tener un diagnóstico como para tener una recuperación".

"El derecho a la salud de los trabajadores no es absentismo"

La representante sindical también ha criticado el uso que se hace del concepto de absentismo. "Se utiliza de forma muy torticera el concepto del absentismo. El término estricto es la ausencia injustificada al puesto de trabajo. El derecho a la salud de las personas trabajadoras no es absentismo, es el ejercicio de un derecho que tenemos", ha afirmado. Asimismo, ha defendido que la labor de los sindicatos pasa por "que se cumpla la ley de prevención de riesgos y todas las medidas", recordando que "hay muchísimas personas que se encuentran con un deterioro de la salud y siguen en su puesto" y que "hay muchísimas personas que acuden enfermas al trabajo".

"Los sindicatos no saltan por lo verdaderamente importante"

Ángel Antonio Herrera ha considerado que la iniciativa de la CEOE "me parece exageradísima". A su juicio, "los pósteres aluden a la gente que trabaja en hostelería o en sanidad, entre otros ámbitos. Culpabiliza de una manera injustificada. No se pueden totalizar todos los asuntos".

En cambio, Toni Cantó ha defendido que el problema del absentismo existe y que muchas pequeñas empresas lo sufren a diario. "Yo creo que cualquiera que hable con la gente de la calle o con cualquier persona que esté llevando una PYME, sabe que hay un problema real con el que deberíamos lidiar. Hay gente teniendo que aguantar que un trabajador se ponga de manera indefinida de baja y de repente en vacaciones se ponga bueno. Las personas dedicadas a PYMES no tienen nada que hacer ante un problema como este", ha señalado.

En la misma línea, Isabel Rábago ha puesto el foco en el impacto que las bajas tienen sobre el resto de la plantilla. "Yo me quedo con esa frase que dice 'Mientras unos no están, otros esperan' y yo añadiría 'Mientras unos no están, otros hacen el trabajo suyo y el del que no está' y eso ralentiza muchísimo", ha afirmado.

Por su parte, Juan Madueño ha criticado que la polémica se centre únicamente en la campaña y no en el origen del problema. "Yo lo que veo es que los sindicatos saltan por una campaña que precisamente se nutre de que salten los sindicatos porque si no no le estaríamos dando tanta importancia, y no saltan por lo verdaderamente importante, que es que llevamos siete años con un Gobierno que no ha hecho ni media con respecto a los problemas que el sistema está propiciando respecto a los trabajadores", ha concluido.

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