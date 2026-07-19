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Le renuevan el carnet de conducir a sus casi 100 años: tiene las aptitudes de un hombre de 70

Pepe ha dedicado toda su vida al motor. Durante su adultez se dedicó al mundo ferroviario y su coche siempre le ha acompañado en todo. En agosto cumplirá 100 años y su carnet de conducir sigue en activo.

Pepe

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Un acontecimiento histórico es el de Pepe Rivero que con 99 años de edad ha renovado su carnet de coducir. Algo que demuestra que está perfectamente capacitado para seguir circulando en carretera. A Rivero le gusta mucho conducir y coger las curvas, lo más sorprendete de todo es que nunca ha tenido percances.

Un coche con muchos recuerdos y muchos recorridos. Sigue pasando los test piscotécnicos porque asegura que tiene las "aptitudes de un hombre de 70". El mes que viene, el 22 de agosto en concreto, cumplirá 100 años.

"Con mucha dificultad por parte de las administradoras porque decían que a mi edad era muy difícil", se lo han renovado por un año más. Además, alega que sus hijos no querían que cogiese el coche y no apoyaban su decisión. Pero, él lo necesita y lo usa de vez en cuando para ir a comprar o dar un paseo.

Trabajaba en Renfe y lleva más de 2 millones de kilometros a la espalda. Él era el encargado de solucinar todos los problemas ferroviarios que sucedieran, así que de una manera u otra, esta muy bien preparado.

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