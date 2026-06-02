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Feijóo afirma que no pretende "remover conciencias" ni "buscar atajos" para llegar a la Moncloa: "No vengo a pedir favores"

El líder del PP, ha asegurado que no viene "a pedir favores" ni tampoco a "regalarlos" después de ofrecer una moción de censura a Junts y PNV.

Alberto Núñez Feijóo: "No pretendo remover conciencias ni buscar atajos" para llegar a la Moncloa

Alberto Núñez Feijóo: "No pretendo remover conciencias ni buscar atajos" para llegar a la MoncloaEuropa Press

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Manuel Pinardo
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este martes en su intervención en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia, en Barcelona, que no pretende "remover conciencias" ni buscar "atajos" para llegar a la Moncloa: "No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos".

Lo ha asegurado el día después de ofrecer una moción de censura instrumental a Junts y PNV para forzar un adelanto electoral. En su intervención en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia, en Barcelona, Feijóo ha defendido que España necesita "un proyecto limpio" y, acto seguido, ha resuelto: "Devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ella".

Junts reta al PP

Las palabras del presidente del PP llegan después de que esta misma mañana Junts le haya retado, por boca de su secretario general, Jordi Turull, a ir a Waterloo, Bélgica, a negociar con el expresidente catalán y líder del partido, Carles Puigdemont, si tiene una oferta "seria" para impulsar una moción de censura.

"Tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas", ha apuntado Feijóo, que ha asegurado, tras agradecer "todos los consejos" que recibe, que seguirá actuando "con aplomo y responsabilidad" y solamente en función de sus "convicciones".

El líder de los populares ha sostenido que "en un momento como este", en el que el PSOE se ve afectado por varias investigaciones judiciales en marcha, los partidos de la oposición deberían priorizar la "responsabilidad democrática" y no la "conveniencia política".

"Devolveré la decencia a mi país"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes, durante su intervención ante el Cercle d’Economia en Cataluña, que "devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella", subrayando que "tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja decisiones irreflexivas".

En un momento de máxima expectación con una gran presión para presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el líder popular ha señalado que "no sé qué harán otros" y que él no pretende "remover conciencias" ni "busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación de España".

Feijóo ha subrayado que "si nada de esto se consideraría razonable en el seno de sus compañías, ¿cómo se puede querer sostener para todo un país?", y que, en un momento como el actual, "hay que poner la responsabilidad democrática por encima de la conveniencia política".

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