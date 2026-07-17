Jesús Villegas, sobre la sentencia del TJUE: "Que Puigdemont venga a España no depende de esta resolución"

Lorena García le ha preguntado por su opinión respecto a la resolución judicial, a lo que ha contestado que “es una mala noticia para España y para Europa”. Explica que distingue entre “cuestiones tremendamente discutibles” como un “terrorismo bueno y un terrorismo malo”. Considera que esto es una inseguridad jurídica y un peligro considerable. No obstante, ha señalado que ellos, los jueces, acatan las resoluciones de la justicia europea: “Nos guste o no nos guste. No vamos a decir que hacen lawfare, que es una cacería, no vamos a deslegitimar... Esa es la diferencia, nosotros respetamos las reglas del juego”.

“Lo que queda claro es que como tal no cambia nada, la pelota sigue ahora mismo tanto en el tribunal constitucional como en el Tribunal Supremo, que son quienes tienen la última palabra, esto que quede claro”, ha explicado Lorena García, a lo que el magistrado ha respondido que es el Tribunal Supremo quien tiene la última palabra, pero respetando el fallo de la justicia europea: “No vayan a pesar que va a haber una especie de rebeldía aquí o qué vamos a hacer la vista gorda. No obstante, como usted muy bien apuntaba, todavía hay otras cuestiones pendientes que tendrán que resolverse por la justicia europea y que la posibilidad de que Puigdemont venga a España no depende de esta resolución de los tribunales europeos, sino del delito de malversación que se le imputa”, que no ha sido objeto de cuestión ante la justicia europea y que no es material de inconstitucionalidad.

"pendientes de lo que decida en otoño el TC"

Conviene aclarar que Europa especificó que no afecta a fondos europeos, pero no especifica en si afecta o no a dinero de arcas públicas españolas. Lorena García ha querido que Villegas diese su opinión respecto a unas declaraciones de Joaquín Bosch en el programa sobre la sentencia: “En estos momentos, el Tribunal Supremo ha considerado que no levantaba la orden de excepción a Puigdemont, porque considera que no le resulta aplicable el perdón sobre la malversación”, decía Joaquín Bosch, y añadía que a “Puigdemont, Junqueras y otros líderes catalanes que estaban pendientes todavía de su recurso ante el Constitucional, todavía no se les ha aplicado la ley de amnistía porque están pendientes de lo que decida en otoño el Tribunal Constitucional”.

Villegas ha respondido que estaban diciendo completamente lo mismo. “Claro que hay que cumplir, por supuesto, las resoluciones de la justicia europea… Que no se han comprometido fondos de la Unión Europea, eso es lo que dice el tribunal europeo. Claro, ese dinero no era de la Unión Europea, sino que era dinero español, pero precisamente por eso, en la medida en que el señor Puidgemont puede haberse llevado indebidamente dinero de las arcas españolas, pues podrá ser detenido y podrá ser enjuiciado por otros delitos”. “Es que estamos mezclando dos cosas que no tienen que ver: Por un lado, el compromiso eventual de fondos europeos, y por otro que Puigdemont se pueda haber apropiado de fondos españoles… Y sobre eso no hay amnistía”.

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