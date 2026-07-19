Nervios, orgullo y mucha emoción: los secretos que captó la cámara de la final de Tu cara me suena

Tu cara me suena 13 ha terminado con la coronación de J Kbello como ganador, una edición que ha tenido un nivel altísimo, sobre todo entre sus finalistas.

J Kbello ha sido el más votado por la audiencia, un cariño que se ha ido ganando gala tras gala con sus actuaciones, y que encontró su culmen en la Gran Final en la piel de Hugh Jackman en The Greatest Showman.

A medida que iban pasando las actuaciones, cada protagonista ha pasado por nuestro micrófono para contarnos sus sensaciones de, por ahora, su última vez en el escenario de Tu cara me suena.

El primero en hablar ha sido Jorge González, invitado y ganador de la octava edición, emocionado por su regreso y confirmando que Tu cara me suena es el éxito que es porque “es un éxito desde dentro”, y que para un artista, “lo mejor que le puede pasar” es ir al concurso de Manel Fuentes.

Los concursantes han ido uno por uno dando detalles de cómo se han sentido, siendo Martín Savi el más emotivo: ha recordado todos sus esfuerzos y sacrificios para llegar hasta donde ha llegado: “Lo más importante es seguir con lo que a uno le gusta hacer”, ha señalado el argentino.

Todos han compartido sus sentimientos, teniendo en común los nervios, orgullo y mucha emoción para esta última gala. En el vídeo de arriba tienes todas sus declaraciones, ¡haz clic en el vídeo y no te las pierdas!

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