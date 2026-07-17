INCENDIOS
Los vecinos de Almiruete, sorprendidos por la evacuación: "Pensábamos que lo peor había pasado"
El incendio decretado este jueves en la localidad de La Mierla ya ha obligado a desalojar cuatro localidades y mantiene en vilo a cientos de vecinos, que han sido evacuados a un polideportivo. Uno de ellos es Fermín Talavera, vecino de Almiruete, una de las últimas localidades evacuadas, que explica que la orden de abandonar el pueblo llegó a primera hora de la mañana, cuando no la esperaban.
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El incendio forestal declarado este jueves en La Mierla (Guadalajara) ya ha obligado a evacuar Almiruete, Palancares, Semillas y La Nava de Jadraque, además del campamento situado en Muriel, por lo que cerca de 260 personas han tenido que abandonar sus viviendas o instalaciones por la proximidad de las llamas. El fuego ha calcinado ya unas 2.000 hectáreas y ha alcanzado el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, un espacio de alto valor ecológico donde preocupa especialmente la evolución del incendio.
"A las ocho de la mañana nos dijeron que teníamos que abandonar el pueblo"
Fermín Talavera, vecino de Almiruete, explica que la evacuación les sorprendió porque creían que el peor momento del incendio ya había pasado. "Nos ha servido de sorpresa porque nosotros la esperábamos ayer. A las ocho de la mañana nos han dicho que teníamos que abandonar el pueblo".
El vecino asegura que durante la jornada anterior el fuego se encontraba mucho más cerca de la localidad y que las enormes columnas de humo y el fuerte viento hacían temer un desenlace peor. "Ayer vimos el fuego más cerca. Los humos eran horrorosos y hacía muchísimo aire. Hoy tenemos la suerte de que no hay viento y el fuego ha avanzado menos".
El viento, clave en la evolución del incendio
El viento fue determinante para evitar que las llamas alcanzaran directamente Almiruete."El viento era el mayor peligro. Si cambiaba de dirección avanzaba el fuego. Tuvimos la suerte de que no cambió hacia el pueblo". Además, explica que la evacuación se realizó de forma preventiva, ya que en ese momento no había humo dentro de la localidad: "No teníamos humo ni teníamos nada. Si el viento hubiera cambiado hacia Almiruete, seguramente habríamos pasado la noche apagando el pueblo".
Mientras tanto, la UME continúa trabajando con decenas de medios terrestres y aéreos para frenar un incendio que los especialistas califican de gran complejidad y cuya evolución sigue condicionada por las condiciones meteorológicas. Y los vecinos permanecen en Humanes, a la espera de que las autoridades les comuniquen cuándo podrán regresar a sus casas.
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