Final | Reacción
Cristina Castaño y Paula Koops, tras quedar cuarta y quinta en Tu cara me suena: “Lo más bonito ha sido superar los retos”
Las concursantes han pasado por nuestro micrófono para desvelarnos sus sensaciones tras quedar cuarta y quinta clasificadas.
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La Gran Final de Tu cara me suena ha coronado a J Kbello como el ganador de una edición que ha mantenido el nivel durante sus catorce galas.
Llegaron cinco finalistas, y las primeras en quedarse sin opción de alzarse como ganadoras fueron Cristina Castaño y Paula Koops, quedando cuarta y quinta clasificadas respectivamente tras los primeros votos de la audiencia.
A pesar de haberse quedado a las puertas del podio, ambas concursantes se han mostrado muy contentas y orgullosas por su trabajo. “No venía a competir, venía a ver a ganar a mis amigos”, ha señalado Paula Koops.
Por su parte, Cristina Castaño ha destacado que “lo más bonito ha sido superar los retos” que ha superado a lo largo de la edición. Ambas han tenido también mensajes de agradecimiento hacia todos aquellos que las han votado. ¡Dale al play y no te los pierdas!
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