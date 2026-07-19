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Tensión entre Pitingo y Laura Escuredo tras su ruptura definitiva: "No hay marcha atrás"

Laura Escuredo rompe su relación con el cantante Pitingo por considerar que no coinciden en valores ni principios. En estos últimos días, ambos han dejado muy claro que no quieren volver a estar juntos.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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La ruptura de Verónica Fernández y Pitingo

Pitingo y Verónica Fernández estuvieron juntos durante más de 30 años y casados 17. Aunque la separación fue de mutuo acuerdo, vivieron una etapa complicada, sobretodo el cantante que se hundió en una profunda depresión ya que, auque en el plano profesional se encontraba bien, estuvo pasando por decepciones personales que le impidieron seguir adelante durante un tiempo.

La vuelta de Laura Escuredo: su primer amor

Sin embargo, aunque la pareja llevaba un año sin estar juntos, se hizo oficial en junio de 2025. Meses más tarde, la vida le daría una sorpresa que jamás hubiese imaginado. Se reencontró con su primer amor, con quien compartió un año de adolescencia, Laura Escuredo. Junto a ella recuperó la ilusión y las ganas de volver a enamorarse,

Tanto así que, cuatro meses después de su noviazgo, se comprometieron e hicieron público en redes sociales mostrando una fotografía del anillo en la mano de Laura con un pie de foto en el que decía: "Ha dicho que sí". Ambos se mostraban felices y aseguraban ante las cámaras hasta el pasado abril que seguían con los preparativos de la boda.

Ruptura inesperada entre Pitingo y Laura Escuredo

El cantante Pitingo y su exnovia Laura Escuredo rompen su relación después de comprometerse con mucha ilusión y sin siquiera haber pasado por el altar para darse el famoso: "Sí quiero". Han sido meses muy duros para la que un día fue pareja por no llegar a conectar en valores y principios.

El artista decidió irse a su ático junto a su hijo como recalcó la colaboradora Pilar Vidal en anteriores programas, "Y yo decidí no volver a contactar" asegura Laura recientemente ante los micros. Algo que le dio una profunda paz y tranquilidad después de pasar "momentos duros". La empresaria cree que si alguien tiene que dar explicaciones sobre el tema es él.

"Hay algo que lleva pasando tiempo" afirma Escuredo, y por ello: "No tengo ninguna relación, ni creo que la tenga" vuelve a recalcar con actitud firme. También ha dejado claro que "Es lo mejor que ha podido pasar" para ella y para su hijo y en cuanto a si ha aguantado mucho o no, prefiere ser cuidadosa: "En algún momento todos hemos aguantado de todo".

El artista entra en directo para dejar claro que "No hay que darle más vueltas" al asunto, pero, que tampoco hay que dar a entender "cosas serias que no son". También confiesa que le molesta que la gente saque conclusiones, simplemente no han estado bien durante meses y se ha terminado el amor: "Yo tampoco quiero volver con Laura" zanja el intérprete.

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