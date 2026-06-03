Última hora de la investigación al PSOE, en directo: A la espera de que se conozca el sumario del Caso Leire Díez, el PSOE reconoce haber pagado a la 'fontanera' casi 45.000 euros

No fueron 15.000 euros sino casi 45.000 los que pagó el PSOE cántabro a Leire Díez. Sin conocer todavía la totalidad del sumario del 'caso Leire' la primera sorpresa ha sido precisamente conocer la cantidad recibida por la 'fontanera' del PSOE.

La exmilitante socialista percibió 44.859 euros brutos por parte del PSOE cántabro entre 2015 y 2017. El motivo de esta retribución son sus funciones como asesora de comunicación.

En respuesta a la solicitud del titular el juzgado de instrucción numero 9 de Madrid, que aceptó la diligencia solicitada por HazteOir. El PSOE indica que Leire Díez trabajó como autónoma dependiente para la formación en Cantabria en dos periodos: del 1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017 y del 1 de marzo al 7 de septiembre de 2017, ambos inclusive. Por el primer periodo percibió 32.903 euros brutos y por el segundo, incluida la indemnización por la rescisión unilateral del contrato, 11.956 euros brutos.

En un primer momento el PSOE cántabro había informado que había abonado 15.000 euros a Leire Díez por su trabajo de periodista en 2017.

El juez Zamarriego investiga a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en un procedimiento previo al abierto por la Audiencia Nacional y dirigido por el juez Santiago Pedraz. En este se investigan presuntas maniobras para acabar con causas judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, aunque el magistrado coloca al frente de esas presuntas actividades ilícitas al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mientras que Díez se encargaría de coordinar.

La moción de censura

Y en la esfera puramente política la palabra del día es "moción de censura instrumental". Ante las continuas alusiones de Feijóo a los socios del Gobierno Turull retó al líder del PP a ir a Waterloo para hablar con Carles Puigdemont.

"El señor Feijóo, si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental y tiene una oferta juntos, pues que no lo haga por los medios de comunicación y que, por tanto, nos la explique. Y el señor Feijóo sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos".

A este órdago Feijóo contestó con un " "vamos a hablar de cosas serias". Asegura el líder de la oposición que no busca "atajos" porque "lo que conviene atajar es la situación del país". "Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos".

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