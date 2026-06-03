Investigación PSOE
Última hora de la investigación al PSOE, en directo: A la espera de que se conozca el sumario del Caso Leire Díez, el PSOE reconoce haber pagado a la 'fontanera' casi 45.000 euros
Sigue en directo online la última hora de la actualidad política y del terremoto judicial que rodea al PSOE.
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No fueron 15.000 euros sino casi 45.000 los que pagó el PSOE cántabro a Leire Díez. Sin conocer todavía la totalidad del sumario del 'caso Leire' la primera sorpresa ha sido precisamente conocer la cantidad recibida por la 'fontanera' del PSOE.
La exmilitante socialista percibió 44.859 euros brutos por parte del PSOE cántabro entre 2015 y 2017. El motivo de esta retribución son sus funciones como asesora de comunicación.
En respuesta a la solicitud del titular el juzgado de instrucción numero 9 de Madrid, que aceptó la diligencia solicitada por HazteOir. El PSOE indica que Leire Díez trabajó como autónoma dependiente para la formación en Cantabria en dos periodos: del 1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017 y del 1 de marzo al 7 de septiembre de 2017, ambos inclusive. Por el primer periodo percibió 32.903 euros brutos y por el segundo, incluida la indemnización por la rescisión unilateral del contrato, 11.956 euros brutos.
En un primer momento el PSOE cántabro había informado que había abonado 15.000 euros a Leire Díez por su trabajo de periodista en 2017.
El juez Zamarriego investiga a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en un procedimiento previo al abierto por la Audiencia Nacional y dirigido por el juez Santiago Pedraz. En este se investigan presuntas maniobras para acabar con causas judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, aunque el magistrado coloca al frente de esas presuntas actividades ilícitas al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mientras que Díez se encargaría de coordinar.
La moción de censura
Y en la esfera puramente política la palabra del día es "moción de censura instrumental". Ante las continuas alusiones de Feijóo a los socios del Gobierno Turull retó al líder del PP a ir a Waterloo para hablar con Carles Puigdemont.
"El señor Feijóo, si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental y tiene una oferta juntos, pues que no lo haga por los medios de comunicación y que, por tanto, nos la explique. Y el señor Feijóo sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos".
A este órdago Feijóo contestó con un " "vamos a hablar de cosas serias". Asegura el líder de la oposición que no busca "atajos" porque "lo que conviene atajar es la situación del país". "Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos".
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Última hora de la investigación al PSOE | Pedro Sánchez participa a las 13:00 en el Cercle d'Economía
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este miércoles a las 13.00 horas en la reunión anual que ofrece el Cercle d'Economía en Barcelona. El jefe del Ejecutivo acude un día después que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dispuesto a defender la autonomía estratégica de Europa y exhibiendo el crecimiento español.
Este año no habrá anuncio como tal sobre el discurso de Sánchez en esta cita. Hace un año, el presidente del Gobierno adelantó en este foro que el Ejecutivo abría una consulta pública con asociaciones, entidades y ciudadanos para recabar su opinión antes de decidir sobre la posición administrativa ante la OPA del BBVA al Sabadell.
Última hora de la investigación al PSOE | Aparece en la sede del PSOE de Córdoba una pintada llamándoles "traidores"
La sede del PSOE de Córdoba ha amanecido con una pintada en la que podía leerse "Traidores, España muere".
El PSOE de Córdoba ha asegurado que "cada pintada, cada amenaza o cada insulto es el reflejo de la impotencia de quienes no tienen argumentos. Nos llaman traidores los mismos que temen al progreso y a la convivencia". "Hoy nos duele el ataque, pero nos llena de orgullo la respuesta: ¡ni un paso atrás!", han añadido los socialistas.
El PSOE federal también se ha pronunciado en sus redes sociales y ha calificado este acto "vandálico" como "un ataque a los valores democráticos que compartimos como sociedad" y ha añadido que "la violencia nunca tiene cabida en democracia".
Última hora de la investigación al PSOE | Vox urge a Feijóo a dejar de "marear" y presentar ya la moción de censura contra Sánchez
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que si quiere presentar la moción de censura contra Pedro Sánchez que lo haga ya y le ha instado a dejar de "marear" con un debate que no se sabe si se va a materializar.
Millán ha urgido así a Feijóo en una rueda a decidirse, porque, según ha advertido, el presidente del Gobierno está mientras "muy entretenido" viendo las opiniones de unos y otros sobre la moción cuando debería estar "atemorizado" por la oposición.
"Que la presente ya, no puede ser que el PSOE esté riéndose presenciando este debate artificial", ha recalcado la portavoz, quien ha reiterado que Vox apoyaría la moción siempre que sirva para convocar inmediatamente elecciones generales y no conlleve cesiones a los partidos nacionalistas.
En este sentido, ha respondido a las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, quien este martes ha retado a Feijóo a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente y líder de su partido, Carles Puigdemont, si tiene una oferta "seria" para impulsar una moción de censura.
Última hora de la investigación al PSOE | La jueza rechaza archivar el caso de Miguel Ángel Rodríguez sobre revelación de secretos
Una jueza de Madrid ha rechazado la petición de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, de archivar la causa en la que se investiga si este incurrió en un delito de revelación de secretos al enviar a un chat datos personales de dos periodistas.
Dos días después de acordar la declaración como testigo en este proceso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la magistrada dictó un auto, conocido este martes, en el que desestimaba la petición del abogado de Rodríguez.
La defensa del jefe de gabinete de Ayuso pidió a la jueza el sobreseimiento libre y archivo de la causa al alegar que "no existen indicios racionales de criminalidad que justifiquen la continuación del procedimiento".
Última hora de la investigación al PSOE | El CGPJ expresa su preocupación por declaraciones que cuestionan la independencia judicial
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha mostrado su preocupación por las declaraciones de responsables de instituciones del Estado que cuestionan la independencia de algunas decisiones judiciales.
En un comunicado, el CGPJ reacciona así, sin mencionarlo expresamente, a las declaraciones de miembros del Ejecutivo que han cuestionado algunas de las actuaciones judiciales que han afectado en las últimas semanas al PSOE y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
"El Consejo General del Poder Judicial muestra su preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales", comienza la declaración del órgano de gobierno de los jueces.
En ella, advierten además de que estas manifestaciones contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho y subrayan que un entorno de esta naturaleza "debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada" al tiempo que cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al "instrumentalizarse" la actividad judicial.
Última hora de la investigación al PSOE | El Gobierno, convencido de que Feijóo no logrará apoyos para una moción de censura
El Gobierno se muestra tranquilo ante la hipótesis de que el PP pueda presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, porque tiene el convencimiento de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no logrará los apoyos suficientes para que prospere.
Después de la apelación de Feijóo a Junts y PNV para que respalden esa moción, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha considerado que, con ello, el presidente del PP demuestra sus "cinismo" y "desesperación".
Mientras Saiz ha insistido en que el Gobierno piensa seguir con su hoja de ruta, fuentes del Ejecutivo han subrayado que más allá del ruido que consideran que generan las declaraciones políticas, un mínimo análisis de la situación lleva a concluir que Feijóo no será capaz de sacar adelante una moción de censura.
Última hora de la investigación al PSOE | Leire Díez recibió pagos del PSOE por sus trabajos como asesora de comunicación
La exmilitante socialista Leire Díez percibió 44.859 euros brutos por parte del PSOE cántabro entre 2015 y 2017, por sus funciones como asesora de comunicación, que desempeñó como autónoma dependiente para este partido, según ha comunicado la formación al juez Arturo Zamarriego, que la investiga en un juzgado madrileño.
El PSOE ha detallado los pagos que Leire Díez recibió del PSOE de Cantabria en respuesta a la solicitud del titular el juzgado de instrucción numero 9 de Madrid, que un auto del pasado mes de abril aceptó la diligencia solicitada por HazteOir, que ejerce la acusación popular en esta causa que investiga presuntas maniobras de la exmilitante contra fiscales, jueces y mandos de la Guardia Civil.
En su escrito, el PSOE explica que Leire Díez trabajó como autónoma dependiente para la formación en Cantabria en dos periodos: del 1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017 y del 1 de marzo al 7 de septiembre de 2017, ambos inclusive.
Última hora de la investigación al PSOE | Bolaños: "Feijóo busca fuerzas políticas que quieran suicidarse de la mano de PP Vox"
Félix Bolaños, ha dicho que Junts y PNV se "suicidarían" políticamente si apoyasen una moción de censura. "El Sr. Feijóo está buscando fuerzas políticas que quieran suicidarse de la mano de PP Vox. Buena suerte", ha escrito en su perfil de la red social X.
Última hora de la investigación al PSOE | El Gobierno defiende la "buena relación" con sus socios
En Moncloa no parecen demasiado preocupados por la hipotética moción de censura. La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la "buena relación" de "diálogo y contacto constante" que tiene el Ejecutivo con sus socios parlamentarios. Saiz ha puesto en valor la "buena relación" del Gobierno de Sánchez con sus socios, pese a que algunas de las formaciones como Junts y PNV, ya reclaman un adelanto electoral.
Última hora de la investigación al PSOE | El sumario del 'caso Leire' puede empeorar la situación de Santos Cerdán, Leire Díez y Ana María Fuentes
El sumario del 'caso Leire' puede empeorar la situación de Santos Cerdán, Leire Díez y Ana María Fuentes. Ferraz ha enviado hasta 26 facturas al juez y aseguran que todo se abonó por transferencia y conforme a las facturas presentadas.
Última hora de la investigación al PSOE | Feijóo: "Vamos a hablar de cosas serias"
El término "moción de censura instrumental" se ha hecho hueco en la esfera política. Ante las continuas alusiones de Feijóo a los socios del Gobierno Turull retó al líder del PP a ir a Waterloo para hablar con Carles Puigdemont. A este órdago Feijóo contestó con un "vamos a hablar de cosas serias".
Última hora de la investigación al PSOE | 44.859 euros brutos en dos periodos
La exmilitante socialista percibió 44.859 euros brutos por parte del PSOE cántabro entre 2015 y 2017. Estos pagos se hicieron en dos periodos: del 1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017 y del 1 de marzo al 7 de septiembre de 2017, ambos inclusive. Por el primer tramo percibió 32.903 euros brutos y por el segundo, incluida la indemnización por la rescisión unilateral del contrato, 11.956 euros brutos.
Última hora de la investigación al PSOE | El PSOE pagó casi 45.000 euros a Leire Díez
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la actualidad política y el terremoto judicial que sacude al PSOE. A la espera de conocer la totalidad del sumario del 'caso Leire', el partido cántabro ha reconocido haber pagado a la 'fontanera' casi 45.000 euros y no los 15.000 declarados previamente.
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