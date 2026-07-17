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Agresión a sanitarios

Habla hundida la doctora a la que un paciente fracturó la nariz tras agredirla en un centro de salud de Málaga: "Me están ayudando psicológicamente"

La médica fue presuntamente atacada por un paciente mientras pasaba consulta en el consultorio de Villanueva del Rosario. La facultativa sufrió una fractura del tabique nasal y varias lesiones faciales, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de Antequera.

Médico agredida

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Espejo Público
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Una doctora resultó herida este domingo tras ser agredida por un paciente en el consultorio de Villanueva del Rosario (Málaga). Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:55 horas, cuando la facultativa atendía consulta y el hombre, que mantenía una actitud agresiva, comenzó a golpearla en la cara sin mediar palabra.

Como consecuencia de la agresión, la médica cayó al suelo y aprovechó ese momento para salir de la consulta y pedir ayuda. Posteriormente fue trasladada al Hospital de Antequera, donde los servicios sanitarios le diagnosticaron una fractura del tabique nasal y diversas lesiones en el rostro, de pronóstico moderado.

"Nosotros estábamos intentando ayudarle"

Tras conocerse lo ocurrido, el Colegio Oficial de Médicos de Málaga condenó de forma contundente la agresión y calificó el episodio como "preocupante" por la violencia ejercida contra la profesional sanitaria. La institución reiteró su política de tolerancia cero frente a este tipo de ataques.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, reclamó a las administraciones públicas la implantación urgente de nuevas medidas de seguridad en los centros sanitarios para proteger a los profesionales. Además, recordó que este caso se suma a otras agresiones recientes sufridas por médicos en la provincia.

"Me están ayudando psicológicamente"

Días después de la agresión, profesionales sanitarios y representantes de la Consejería de Salud se concentraron para mostrar su apoyo a la facultativa y rechazar cualquier forma de violencia contra el personal sanitario. El Área Sanitaria Norte de Málaga insistió en que este tipo de comportamientos son incompatibles con la asistencia sanitaria y reafirmó su compromiso con las medidas de prevención y protección de los profesionales.

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