Agresión a sanitarios
Habla hundida la doctora a la que un paciente fracturó la nariz tras agredirla en un centro de salud de Málaga: "Me están ayudando psicológicamente"
La médica fue presuntamente atacada por un paciente mientras pasaba consulta en el consultorio de Villanueva del Rosario. La facultativa sufrió una fractura del tabique nasal y varias lesiones faciales, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de Antequera.
- "Te vamos a cortar el cuello": crece el número de agresiones a sanitarios en España
- Cada día dos médicos sufren agresiones en España
- Una médico en Sevilla es agredida dos veces en menos de 24 horas: "No pedimos un médico en cada centro de salud"
- El testimonio completo de la médico agredida, en atresplayer
Publicidad
Una doctora resultó herida este domingo tras ser agredida por un paciente en el consultorio de Villanueva del Rosario (Málaga). Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:55 horas, cuando la facultativa atendía consulta y el hombre, que mantenía una actitud agresiva, comenzó a golpearla en la cara sin mediar palabra.
Como consecuencia de la agresión, la médica cayó al suelo y aprovechó ese momento para salir de la consulta y pedir ayuda. Posteriormente fue trasladada al Hospital de Antequera, donde los servicios sanitarios le diagnosticaron una fractura del tabique nasal y diversas lesiones en el rostro, de pronóstico moderado.
"Nosotros estábamos intentando ayudarle"
Tras conocerse lo ocurrido, el Colegio Oficial de Médicos de Málaga condenó de forma contundente la agresión y calificó el episodio como "preocupante" por la violencia ejercida contra la profesional sanitaria. La institución reiteró su política de tolerancia cero frente a este tipo de ataques.
El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, reclamó a las administraciones públicas la implantación urgente de nuevas medidas de seguridad en los centros sanitarios para proteger a los profesionales. Además, recordó que este caso se suma a otras agresiones recientes sufridas por médicos en la provincia.
"Me están ayudando psicológicamente"
Días después de la agresión, profesionales sanitarios y representantes de la Consejería de Salud se concentraron para mostrar su apoyo a la facultativa y rechazar cualquier forma de violencia contra el personal sanitario. El Área Sanitaria Norte de Málaga insistió en que este tipo de comportamientos son incompatibles con la asistencia sanitaria y reafirmó su compromiso con las medidas de prevención y protección de los profesionales.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad