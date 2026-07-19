"¡Sácame de aquí!": Suna exige a Ferit que demuestre su inocencia tras ser detenida

El peor miedo de Suna se ha hecho realidad. Después de la muerte de Aysen, la policía ha decidido detenerla como principal sospechosa de lo ocurrido y la joven ha terminado detenida sin entender cómo ha llegado hasta esa situación.

Cuando Ferit ha ido a verla, esperando encontrar respuestas, se ha encontrado con una Suna rota. Lejos de tranquilizarse al verlo, la joven ha estallado contra él y le ha dejado claro que lo considera responsable de todo lo que está pasando.

"Me dejaste sola como si no tuvieras nada que ver conmigo", le ha reprochado. Para Suna, todo empezó el día en que Ferit la besó y después la culpó de lo ocurrido entre ellos. Aunque Ferit ha intentado averiguar si la discusión con Aysen pudo acabar en un accidente, Suna ha sido tajante. "No maté a Aysen, pero tú sí la mataste", le ha dicho, convencida de que todas las decisiones del joven la han llevado hasta ese momento.

Desesperada ante la posibilidad de acabar en prisión, Suna le ha exigido que haga todo lo posible por demostrar su inocencia. "Haz lo que sea. Sácame de aquí. Me lo debes", le ha pedido.

Ferit no ha dudado en prometerle que moverá cielo y tierra para ayudarla. Pero mientras todos buscan al culpable, nadie imagina que detrás de la muerte de Aysen se esconde la madre de Abidin.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas