Los requisitos para entrar en la casita de Bad Bunny: "¿Por qué no hay científicas o activistas?"

Todas las fans de Bad Bunny sueñan con ser elegidas para subir a la ya famosa 'casita' que forma parte del espectáculo del artista puertorriqueño. Durante el concierto, algunas mujeres son seleccionadas para acompañar al cantante y bailar junto a él ante miles de espectadores. Para muchas seguidoras, se trata de una experiencia única y de un momento inolvidable junto a su ídolo. Sin embargo, este fenómeno también ha generado un intenso debate en redes sociales sobre los criterios de selección y el mensaje que puede transmitir a las jóvenes.

Laura Barrios, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, plantea una pregunta respecto a este proceso de selección: “¿Qué estamos transmitiendo a estas generaciones?". Explica que con esta idea pueden sentir que "deben de seguir un canon para poder ser aceptadas porque ¿qué mujer joven que está abajo viendo a su artista preferido no querría subir a esa casita a bailar junto a él?”.

La popularidad de este momento del concierto ha provocado que en redes sociales aparezcan numerosos vídeos y publicaciones en los que algunas asistentes comparten consejos para aumentar las posibilidades de ser seleccionadas. Desde recomendaciones sobre la ropa más adecuada hasta sugerencias sobre cómo llamar la atención del ojeador encargado de elegir a las participantes.

Muchas jóvenes explican qué prendas utilizar, qué actitud mostrar o incluso en qué zonas del recinto colocarse para incrementar sus opciones. Esta situación ha alimentado aún más el debate sobre la presión estética y la importancia que puede adquirir la apariencia física en determinados espacios de ocio y entretenimiento.

Para Barrios, la responsabilidad no recae en las mujeres que desean participar, sino en quienes toman las decisiones sobre quién sube finalmente al escenario. “La responsabilidad es, evidentemente no de las mujeres que participan en esta casita, sino de qué cánones están escogiendo para que suban ahí”, afirma.

¿Qué referentes femeninos ocupan los espacios de visibilidad?

La presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes también señala que muchas de las invitadas famosas que han pasado por este espacio responden a unos estándares de belleza muy concretos. Entre ellas se encuentran actrices y figuras públicas como Esther Expósito, Ana de Armas o Penélope Cruz. Aunque reconoce el éxito y la trayectoria profesional de estas mujeres, Barrios considera que la representación podría ser mucho más amplia y diversa.

“¿Por qué no estamos viendo a mujeres escritoras, científicas o activistas?”, se pregunta. “Siempre estamos viendo a mujeres que se están dedicando al mundo de la imagen. Deberíamos plantearnos que en esta casita también tienen cabida otras voces, otros cuerpos y otras mujeres”. La reflexión abre el debate sobre qué referentes femeninos ocupan los espacios de visibilidad mediática y qué modelos de éxito se presentan a las nuevas generaciones.

La comparación constante en redes sociales, sumada a la enorme repercusión de los conciertos y de los vídeos virales relacionados con la “casita”, puede reforzar la idea de que para ser vista, admirada o elegida es necesario cumplir unos requisitos físicos concretos.

Barrios considera que esta situación entra en conflicto con los mensajes de igualdad e inclusión que muchas figuras públicas defienden actualmente. “La figura de Bad Bunny ha mostrado valores a favor de la igualdad, pero también tenemos que ver no solo lo que decimos sino lo que hacemos. Lo que estamos promoviendo en esa casita es que las mujeres sigan esos cánones estéticos”, sostiene.

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