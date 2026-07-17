Polémicos audios que desvelan las amenazas del número dos del DAO al jefe de la Guardia Civil en Madrid: "Una vergüenza inadmisible, una barbaridad"

El debate en la mesa de Espejo Público no era tal dado que las reacciones se producían todas en el mismo sentido. El rechazo a lo que se deduce de la polémica conversación entre los dos altos mandos de la Guardia Civil es unánime. La grabación refleja un enfrentamiento de máxima tensión entre ambos mandos. Durante la conversación, Castillo recrimina a Mora su intención de justificar públicamente su ausencia en el acto alegando que obedecía una orden superior. El mando considera esa decisión una "deslealtad" y llega a amenazar al general con las consecuencias que podría acarrearle mantener esa postura, en una conversación marcada por los insultos y las descalificaciones personales.

Las amenazas al general Mora

En el audio, el número dos del DAO eleva el tono hasta proferir expresiones como "me vas a comer la polla", "vete a la puta mierda" o "no te meto dos hostias porque no te tengo aquí delante". Además, reconoce haber intervenido para evitar el cese de Mora, al asegurar: "Lo que he peleado es que no te censaran, gilipollas". Según adelanta ABC, Castillo llegó a advertir al general de que podría perder su puesto por la gestión de este episodio.

El origen del conflicto

La conversación tiene su origen en la orden trasladada a varios mandos para que no asistieran a los actos del Dos de Mayo organizados por la Comunidad de Madrid. Mora defendió que cumpliría la instrucción, pero que explicaría que su ausencia respondía a una orden recibida. Esa postura fue rechazada por Castillo, que terminó retirando la orden y espetándole: "Haz lo que te salga de la polla, pero atente a las consecuencias". El contenido de los audios vuelve a situar bajo el foco la gestión interna de la Guardia Civil durante aquella crisis institucional.

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