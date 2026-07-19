Lolita estalla en Tu cara me suena para reivindicar a J Kbello: "A ver si de una puñetera vez valoramos el talento que hay en este país"

J Kbello se ha coronado como el ganador de la decimotercera edición de Tu cara me suena. Es imposible quedarse con una sola imitación del concursante, pero la que hizo de Hugh Jackman en The Greatest Showman ha sido de esas que siempre recordaremos.

El jurado se ha quedado sin calificativos para J Kbello, que los tiene acostumbrados a la perfección absoluta. Lolita ha dicho que es "arte puro", todo un honor viniendo de una Flores.

La artista ha señalado el gran talento que hay en España, pero muy desaprovechado, y agradece que haya programas como Tu cara me suena para trasladar ese talento a todo el panorama nacional.

"A ver si de una puñetera vez valoramos el talento que hay en este país", ha estallado Lolita, reivindicando el arte que J Kbello ha demostrado a lo largo de toda la edición de Tu cara me suena 13. ¡Dale al play y no te pierdas sus palabras!

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