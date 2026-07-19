“¡Me temblaba todo el cuerpo!”: Eva González responde a las preguntas de los fans de La Voz Kids

Nos hemos encontrado a Eva González por los pasillos del plató de La Voz Kids y no hemos querido dejar pasar la oportunidad de charlar un rato con ella. Al hilo de una de las preguntas, la presentadora ha aprovechado para mandar un mensaje lleno de cariño y motivación a todos los niños que sueñan con participar en el programa. Lejos de presiones, la sevillana ha explicado que la clave es tener ganas de disfrutar y pasarlo bien.

Además, la presentadora ha aprovechado para lanzar un enorme beso a los fans de Latinoamérica y especialmente de Cuba. “¡Sois música!”, ha exclamado con admiración. También hemos tenido ocasión de preguntarle por sus inicios al frente de La Voz Kids, y ha asegurado que el día que la propusieron presentar el programa ¡le temblaba todo el cuerpo!

Por último, Eva González incluso nos ha hablado sobre los coaches y nos ha asegurado que entre todos ellos existe una relación maravillosa. Pero la cosa no ha quedado ahí: la presentadora nos ha desvelado un secreto sobre ¡Ana Mena! ¡Dale al play en el vídeo para descubrir de qué se trata!

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