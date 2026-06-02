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Visita Papa León XIV

Ana Iris Simón, sobre el acercamiento de los líderes políticos al Papa León XIV: "Mi cultura no es tu disfraz"

La visita a España del Papa León XIV hace que muchos líderes politicos se acerquen a su figura. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, asegura tener muy buena sintonía con el Pontífice pese a haberse reconocido atea en el pasado.

La fe de Ayuso.

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Laura Simón
Publicado:

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha adelantado a la visita del Papa León XIV y se ha reunido con el Pontífice en el Vaticano. Ayuso ha presumido de tener muy buena conexión con el Pontífice. Espejo Público recupera unas declaraciones de la del PP en su visita al plató el pasado mes de mayo de 2019. En ese momento confesaba que había perdido la fe desde muy niña por la muerte de su abuelo. Contaba además que respetaba los valores católicos pero no profesaba la fe cristiana.

Ayuso será de las líderes que más lejos está de la doctrina social de la iglesia, afirmaba la periodista y colaboradora de 'Espejo Público' Ana Iris Simón. Recuerda que la presidenta de la Comunidad de Madrid "defiende el aborto, el liberalismo antropológico y desde el punto de vista económico ya decía hace dos años que la justicia social era un invento de la izquierda que fomentaba el rencor".

"Vamos a ver a líderes de todo signo aprovecharse de la visita del Papa", afirmaba la periodista. Para Rubén Amón el énfasis de la fe de Ayuso proviene del valor identitario que tiene el cristianismo. "No es una cuestión de fe ni de religión es hacer acopio de valores que te diferencian de los demás".

"La identidad se ha usado siempre como elemento arrojadizo"

Juan Soto Ivars señala que una cosa es la doctrina de la iglesia y otra la identidad pura. "La identidad se ha utilizado siempre como elemento arrojadizo". A lo que Ana Iris Simón responde: "Esto es un poco como el movimiento 'Woke': mi cultura no es tu disfraz".

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