La confesión de Manel Fuentes a Joseba Arguiñano: “El éxito es ver que tus hijos son buena gente”

Manel Fuentes ha resaltado el papel de su mujer y sus hijos en la cocina, “hacen una fideuá y unos arroces espectaculares” ha destacado el invitado de Cocina abierta de Joseba Arguiñano.

El presentador ha calificado a sus hijos de “portentos” a sus 24 y 19 años y ha destacado el motivo del que está más orgulloso.

“El éxito es ver que tus hijos son buena gente” ha afirmado Manel Fuentes sobre cómo han crecido sus retoños.

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