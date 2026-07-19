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La confesión de Manel Fuentes a Joseba Arguiñano: “El éxito es ver que tus hijos son buena gente”

El presentador ha hablado con orgullo de cómo han crecido sus hijos y las dotes culinarias que muestran en la cocina.

La confesión de Manel Fuentes a Joseba Arguiñano

La confesión de Manel Fuentes a Joseba Arguiñano: “El éxito es ver que tus hijos son buena gente”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Manel Fuentes ha resaltado el papel de su mujer y sus hijos en la cocina, “hacen una fideuá y unos arroces espectaculares” ha destacado el invitado de Cocina abierta de Joseba Arguiñano.

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El presentador ha calificado a sus hijos de “portentos” a sus 24 y 19 años y ha destacado el motivo del que está más orgulloso.

“El éxito es ver que tus hijos son buena gente” ha afirmado Manel Fuentes sobre cómo han crecido sus retoños.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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