María Jesús Montero, sola en el funeral de los guardias civiles: "Es una decisión vergonzosa, había que estar apoyando a las familias"

La imagen de María Jesús Montero sola en el funeral por los guardias civiles fallecidos ha sido muy comentada. A la misa acudieron autoridades del Estado y de la Junta de Andalucía, pero nadie del Gobierno fue a Huelva a apoyar a las familias. ¿A qué se debe esta decisión? Para Ainhoa Martínez, periodista de ABC, se trata precisamente de "una decisión vergonzosa, había que estar apoyando a las familias" y considera que lo que se intentaba por parte del Gobierno era "evitar la imagen de los abucheos" porque "la campaña de Montero que no va excesivamente bien".

Martínez afirma que "el gobierno sabe que no se han hecho las cosas bien" porque se podrían haberlo evitado "aumentando la financiación y la seguridad".

Jaime de los Santos: "Vamos a llegar a acuerdo de Estado para proteger a los que dan su vida por nosotros"

"Accidente laboral"

Mariló Montero, por su parte, ha querido remarcar la definición que María Jesús Montero hizo de la muerte de estos dos guardias civiles durante el último debate antes de las elecciones de Andalucía: "La frase de Montero diciendo que es accidente laboral es un epitafio para su tumba. Ese error político lo va a arrastrar toda la vida". Para Mariló Montero además era "Marlaska es el que tenía que estar ahí y Moncloa decidió que no estuviera" e insiste también en la falta de seguridad para el trabajo de la Guardia Civil: "Teníamos en 2013 unos 130 agentes especializado. Detenían a narcos constantemente y la gente tenía fe".

Sin embargo Susana Díaz ha asegurado que el problema no es solo de este Gobierno porque "allí llevan una década nuestros guaridas civiles en una situación que no es soportable". La senadora del PSOE ha recordado un episodio que vivió cuando era presidenta de la Junta de Andalucía: "Siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy asaltaron los narcos un hospital y se llevaron a un delincuente". Díaz reconoce que "nuestros guaridas civiles se juegan la vida por nuestra seguridad" y defiende que "María Jesús estuvo donde tenía que estar" aunque admite que "Marlaska debería estar también".

Susana Díaz: "María Jesús estuvo donde tenía que estar pero Marlaska debería estar también"

Un acuerdo de Estado

La expresidenta de Andalucía ha aprovechado para criticar que "ningún gobierno en España, ni del PSOE ni del PP, han puesto los medios en el campo de Gibraltar" a lo que Jaime de los Santos le ha contestado: "Vamos a llegar a acuerdo de Estado para proteger a los que dan su vida por nosotros para que no ocurra otra vez". El actual vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, le ha recordado a Susana Díaz que "quien gobierna hace 8 años es Pedro Sánchez, 8 años donde no se ha invertido ni un céntimo en la protección de estos hombres y mujeres".

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