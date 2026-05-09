Germán y Jerónimo, los dos guardias veteranos del Servicio Marítimo muertos en la lucha contra el narcotráfico

El capitán Jerónimo J. M. y el guardia civil Germán P. G. murieron en acto de servicio donde habían pasado buena parte de sus carreras: el mar. Los dos formaban parte del Servicio Marítimo Provincial de Huelva y fallecieron el viernes durante una persecución a una narcolancha, cuando dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron a unas 80 millas náuticas de la costa onubense.

Jerónimo, nacido en Villanueva del Rosario (Málaga), ingresó en la Guardia Civil en 1994. Su trayectoria resumía tres décadas de servicio y un recorrido por destinos exigentes. Pasó por Gipuzkoa, donde sirvió como guardia civil, cabo y sargento entre 1999 y 2005, y después continuó en Andalucía, ya en empleos de mando, con destinos en Málaga y Córdoba.

En 2020 llegó a Huelva como capitán del Servicio Marítimo, unidad especialmente expuesta al tráfico de drogas en el Atlántico andaluz.

Además ha recibido varias condecoraciones y felicitaciones, entre ellas cruces de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y reconocimientos vinculados a una carrera prolongada dentro del Instituto Armado. Para sus compañeros, era un mando veterano en una especialidad en la que la experiencia resulta decisiva: operaciones largas, persecuciones a gran velocidad, coordinación con otras unidades y decisiones tomadas en segundos, a menudo lejos de puerto y de apoyo inmediato.

Una vida ligada al mar

Germán, natural de Teruel, ingresó en la Guardia Civil en 1989. Su vida profesional quedó ligada muy pronto al Servicio Marítimo, al que se incorporó en 1992. Tras pasar por Tarragona, Algeciras y Almería, llegó a Huelva en 1994. Allí acumuló cerca de tres décadas de trabajo en una de las franjas costeras más sensibles para la entrada de hachís y otras drogas procedentes de rutas del narcotráfico.

Era, según fuentes locales, uno de esos agentes conocidos en la Comandancia por la continuidad: años de guardias, patrullas, abordajes, noches de vigilancia y operativos contra embarcaciones cada vez más rápidas.

Su perfil representa el de los especialistas que sostienen a diario la lucha contra las redes que usan el litoral andaluz como puerta de entrada.

El accidente dejó además otros dos guardias civiles heridos, uno de ellos grave, y movilizó a la Guardia Civil, la Armada, Salvamento Marítimo y Vigilancia Aduanera. La investigación deberá aclarar las circunstancias exactas del choque, ocurrido en plena persecución y en una zona donde el narcotráfico ha incrementado la presión sobre los medios policiales.

Los agentes piden más recursos

Las muertes de Jerónimo y Germán han reabierto el debate sobre los recursos disponibles para combatir a las organizaciones criminales en el mar. Asociaciones profesionales llevan años denunciando la desigualdad entre patrulleras oficiales y narcolanchas de gran potencia.

La Junta de Andalucía ha expresado el "profundo pesar y conmoción" del pueblo andaluz y ha decretado día de luto oficial. Además, ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en los edificios públicos. La Guardia Civil ha activado el protocolo de apoyo a las familias y compañeros de los fallecidos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del choque.

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