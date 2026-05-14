Esta noche, Fernando Tejero será el protagonista en El Hormiguero

Cerramos la semana por todo lo alto con la visita del reconocido actor español, Fernando Tejero. El intérprete viene al programa a presentarnos su nuevo y ambicioso proyecto teatral: la obra 'Cómicos de Roma', que se estrenará el próximo mes de agosto en el prestigioso marco del Festival de Mérida.

Tejero nos contará cómo ha sido su experiencia preparando este montaje y cómo se siente al volver a los escenarios con un texto de tal envergadura. La obra es una adaptación de David Mamet basada en la obra clásica de Plauto, que promete rescatar la esencia de la comedia más pura.

Sobre él:

Fernando Tejero, uno de los actores más queridos y polifacéticos de nuestro país, une su talento a la magia del teatro clásico en esta nueva aventura profesional. Con una trayectoria impecable tanto en cine como en televisión, su presencia en el plató junto a Pablo Motos promete una noche cargada de risas, anécdotas de camerino y toda la pasión que siempre pone en sus trabajos.