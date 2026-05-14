¿Quién es Enrique Riquelme?: la carta del principal oponente de Florentino Pérez

Empresario de éxito ciertamente joven, podría ser la carta de presentación de Enrique Riquelme. Nacido en Alicante pese a los rumores que le colocan la nacionalidad mexicana, sí ha desarrollado una parte importante de su carrera profesional en el país centroamericano. Tiene 37 años.

"Ese niño con acento mexicano"

Susanna Griso parafraseaba a Florentino Pérez para introducir a Riquelme, que se postula para enfrentarse al mejor presidente de la historia del Real Madrid, como él mismo se encargaba de recordar en sus últimas y polémicas apariciones públicas.

Riquelme es el presidente ejecutivo -CEO- del grupo COX, informaba el periodista Gonzalo Bans. La compañía está especializada en energías renovables y gestión del agua.

Desde que Florentino planteó la convocatoria de elecciones a la presidencia del Real Madrid el empresario tiene claro que quiere disputar la carrera al trono del Bernabéu a quien hasta la fecha ha estado 26 años en él, con una larga hoja de servicios y éxitos a sus espaldas. Por ello ha enviado una carta abierta a Florentino Pérez. Solicita que el proceso se retrase para favorecer la transparencia, la participación y debate "que requieren las democracias modernas".

De momento la respuesta de Florentino es tan escueta, clara y rotunda como negativa. Remite a los estatutos actuales del Real Madrid.

Pese a ese sorprendente currículum Carmen Morodo no augura unos resultados positivos a Enrique Riquelme en la carrera por presidir 'la casa blanca': "Tiene las mismas opciones que Montero de presidir Andalucía".

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