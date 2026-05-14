Detrás de la máscara
Lydia Lozano pide perdón a María José Campanario: “Yo también he engañado a Charly”
La periodista apareció bajo la máscara de Pizza en la sexta gala de Mask Singer dejando a los investigadores sin palabras.
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Lydia Lozano se escondía bajo la suculenta Pizza en Mask Singer. Boris Izaguirre ha bromeado sobre las fiestas en las que se han encontrado la periodista y él, “no hemos hecho más que coincidir”.
Lydia Lozano ha lanzado una pulla a Juan y Medio, “a él no le gustan las motos, él se ponía el casco para que no viésemos a la novia que iba detrás y que no le pudiéramos hacer la foto” ha dicho la periodista del corazón.
Sobre su paso por Mask Singer, ha asegurado que lo repetiría y ha querido pedir perdón a María José Campanario por no creerse que no le contara su implicación en el concurso a Jesulín, “yo también lo he hecho, no he contado nada a Charly” ha confesado Lydia Lozano.
Lydia Lozano ha dicho que no poder hablar la tenía muerta, “ha sido muy emocionante, me recordaba a mi carrera de paparazzi”.
La periodista ha afirmado que Pizza no podía mover las piernas como ella con su conocido ‘chuminero’. Lydia Lozano ha confesado que tiene claustrofobia y se ha llegado a marear en algún momento con el disfraz.
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