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Detrás de la máscara

Lydia Lozano pide perdón a María José Campanario: “Yo también he engañado a Charly”

La periodista apareció bajo la máscara de Pizza en la sexta gala de Mask Singer dejando a los investigadores sin palabras.

Lydia Lozano pide perdón a María José Campanario

Lydia Lozano pide perdón a María José Campanario: “Yo también he engañado a Charly”

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Carmen Pardo
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Lydia Lozano se escondía bajo la suculenta Pizza en Mask Singer. Boris Izaguirre ha bromeado sobre las fiestas en las que se han encontrado la periodista y él, “no hemos hecho más que coincidir”.

Actuación Pizza

Actuación Pizza

Lydia Lozano ha lanzado una pulla a Juan y Medio, “a él no le gustan las motos, él se ponía el casco para que no viésemos a la novia que iba detrás y que no le pudiéramos hacer la foto” ha dicho la periodista del corazón.

Sobre su paso por Mask Singer, ha asegurado que lo repetiría y ha querido pedir perdón a María José Campanario por no creerse que no le contara su implicación en el concurso a Jesulín, “yo también lo he hecho, no he contado nada a Charly” ha confesado Lydia Lozano.

Lydia Lozano ha dicho que no poder hablar la tenía muerta, “ha sido muy emocionante, me recordaba a mi carrera de paparazzi”.

La periodista ha afirmado que Pizza no podía mover las piernas como ella con su conocido ‘chuminero’. Lydia Lozano ha confesado que tiene claustrofobia y se ha llegado a marear en algún momento con el disfraz.

Lydia Lozano se escondía bajo la Pizza de Mask Singer... ¡y tanto Ana Milán como Boris Izaguirre lo sabían!

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