¿Quién ganará las elecciones de Andalucía el 17 de mayo? Esto dicen las encuestas y los últimos sondeos

Todas las encuestas reflejan lo mismo: el PP ganaría las elecciones en Andalucía este 17 de mayo. Pero la gran incógnita es si lo hará con o sin mayoría absoluta. ¿Conseguirá Juanma Moreno alcanzar los 55 escaños y revalidar un gobierno en solitario?

Según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP será el partido más votado con un 43,6 % de los votos y una horquilla de entre 51 a 59 escaños, siendo 55 el número más probable, justo la cifra en la que se alcanza la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. En 2022, lo populares lograron 58 diputados.

El PSOE, que en las elecciones anteriores llegó a su peor resultado histórico autonómico con 30 diputados, obtendría entre 27 y 34 escaños, con un 25,8 % de los votos. Por su parte, Vox continuaría siendo la tercera fuerza más votada con el 10, 3 % y entre 8 y 17 escaños, frente a los 14 anteriores. Adelante Andalucía podría lograr, con un 8,5 de los votos, entre 5 y 7 escaños, mientras que la confluencia Por Andalucía de Antonio Maillo, con un 6,9 %, se quedaría entre 4 y 5 escaños.

Mayoría absoluta al PP y más ventaja sobre el PSOE

También el último barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) refleja que el presidente Juanma Moreno podría revalidar la mayoría absoluta, con un 42,8 % de los votos, que lo sitúan entre los 54 y 57 escaños. El denominado ‘CIS andaluz’, dibuja a un PSOE-A en caída libre y que podría obtener el peor resultado de su historia: María Jesús Montero conseguiría solo un 21 % de los votos, en una horquilla de entre 26 y 27 diputados.

Vox seguiría creciendo, como tercera fuerza política, y podría incluso llegar a los 20 diputados, frente a las 14 de 2022. Por Andalucía obtendría el 7,8 % de los votos, con entre 5 y 6 escaños. Adelante Andalucía recabaría el 6,3 % de los sufragios, un 1,7 % más que en los últimos comicios, lo que supondría que podría llegar a los tres escaños, uno más que ahora.

Las otras encuestas que también dan la victoria a Moreno

Según la encuesta de Sigma Dos elaborada para El Mundo, el Partido Popular volvería a ganar las elecciones andaluzas, con una estimación de entre 53-55 escaños, rozando así la mayoría absoluta. El PSOE se situaría entre los 24-27 representantes, Vox se quedaría entre los 19-20 escaños, Por Andalucía estaría en la horquilla de los 5-7 y Adelante Andalucía conseguiría 4 escaños.

También otra encuesta del grupo Prensa Ibérica da la victoria a Juanma Moreno, aunque sin llegar a los 55 de la mayoría absoluta. Este estudio da al PSOE de María Jesús Montero entre 23-27 parlamentarios. Vox se mantendría con unas cifras similares a las actuales, mientras que Por Andalucía llegaría a los 4-5 escaños y Adelante Andalucía se quedaría con entre 2 y 4.

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