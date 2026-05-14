"Es del mercado negro total": David Bisbal alucina con los objetos más surrealistas de sus fans

David Bisbal ha llegado a El Hormiguero con la energía y la cercanía que lo caracterizan. El cantante ha compartido anécdotas de su carrera y ha protagonizado una entrevista llena de emoción y buen humor.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con la visita de uno de los artistas más queridos para enseñarle algunos de los objetos más surrealistas suyos que tienen sus fans.

Sin embargo, el reto estaba en que David y Pablo Motos han competido tratando de adivinar el precio justo que sus seguidores le ponían a los extravagantes productos. ¡No te lo pierdas!