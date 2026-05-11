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La impotencia de Paqui, madre del guardia civil asesinado en Barbate, tras la nueva muerte de dos agentes en Huelva: "Mi hijo ha muerto en vano"

Paqui González asegura que la tragedia demuestra que "no ha cambiado nada" en la lucha contra las narcolanchas. La mujer asegura que este nuevo episodio trágico remueve lo que pasó con su hijo, también muerto en un despliegue contra el narcootráfico.

Madre Guardia Civil fallecido

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Mario de Hipólito
Publicado:

La muerte de dos guardias civiles en Huelva durante la persecución de una narcolancha ha reabierto heridas aún recientes dentro del cuerpo. El accidente mortal, producido tras la colisión entre dos embarcaciones del servicio marítimo, ha devuelto el dolor a familias como la de Miguel Ángel González, el agente asesinado en Barbate en 2014 tras ser arrollado por una lancha.

Su madre, Paqui González, ha reaccionado en directo visiblemente emocionada. "He sentido mucha tristeza, mucho dolor. Es remover de nuevo lo que pasó con mi hijo", ha confesado. La mujer lamenta que, pese a las denuncias realizadas tras el crimen de Barbate, sigan produciéndose tragedias similares.

"Espero que mis palabras hubieran servido"

Paqui recuerda que durante meses pidió más protección y medios para los agentes destinados contra el narcotráfico. "Cada vez que he hecho una entrevista he dicho: espero que esto haya servido para que no vuelva a ocurrir. Pero ha vuelto a ocurrir...", lamenta.

Aunque desea que no se repitan más muertes, admite que sigue viendo a los guardias civiles en una situación de vulnerabilidad frente a las narcolanchas.

"No es un accidente, es un asesinato"

La madre de Miguel Ángel González se muestra tajante al valorar lo ocurrido en Huelva. "Yo no creo que sea una accidente, por supuesto que no. Es un asesinato", afirma.

Además, cuestiona la capacidad de defensa de los agentes en este tipo de operativos: "¿Cómo se va a defender un guardia civil en una lancha a esa velocidad?".

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