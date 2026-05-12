La muerte de los dos guardias civiles y la sanidad centran el último debate antes de las elecciones de Andalucía

Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) han vuelto a confrontar en un tenso debate.

La muerte de los dos guardias civiles, la sanidad y financiación autonómica son los temas que han centrado el debate decisivo de las elecciones andaluzas esta pasada noche. El debate a cinco ha estado marcado también por multitud de reproches, sobre todo entre la candidata socialista María Jesús Montero y el popular Juanma Moreno, y por pocas propuestas electorales.

Aunque en un inicio parecía que había pocas ganas de debatir, el debate comenzaba con un incómodo silencio; pronto han surgido los encontronazos.

El presidente andaluz arrancó mencionando el accidente ferroviario de Adamuz y la muerte de dos agentes en una operación antidroga. Sus rivales le reprocharon usar políticamente estas dos tragedias. Moreno ha pedido responsabilidades: "¿No tiene nada que decir sobre Adamuz, señora Montero?", decía el actual presidente de la Junta de Andalucía a Montero, que respondía que se sabrá toda la verdad y también "lo que pasó con el 112".

La sanidad ha monopolizado gran parte del tiempo, con reproches hacia Juanma Moreno. La candidata socialista ha acusado al gobierno de abandono de la "sanidad pública" por la crisis de los cribados y ha asegurado que "ha sido la negligencia más grave del sistema sanitario". Maíllo pide responsabilidades: "Andalucía merece un gobierno que diga la verdad”, ha afirmado, y Moreno defiende su gestión: "Lo primero que hicimos fue pedir perdón y después resolver el problema".

El choque duro ha tenido lugar a cuenta de la financiación autonómica. Montero acusó a Moreno de no tener una propuesta clara de financiación y de esconderse tras el debate territorial catalán. Moreno insistió en reclamar "igualdad" para Andalucía frente a privilegios territoriales.

Vox volvió a centrar su discurso en inmigración y seguridad. Gavira vinculó problemas de seguridad y saturación de servicios públicos con la inmigración irregular, intentando diferenciarse del PP desde una posición más dura.

Un debate mucho más tenso que el anterior. Hubo interrupciones, reproches constantes y ataques personales, especialmente entre PP y PSOE, en un debate decisivo porque ya no pueden publicarse encuestas hasta las elecciones.

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