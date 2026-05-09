Comienzan los actos de despedida de los guardias civiles muertos en una persecución a una narcolancha

La vida de Jerónimo J. M. y Germán P. G. quedó truncada este viernes durante una persecución a una narcolancha en alta mar, en la que participaron dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva.

Durante el operativo las dos patrulleras de la Guardia Civil colisionaron entre sí, lo que provocó un fuerte impacto. Como consecuencia del accidente, uno de los agentes murió en el lugar de los hechos, mientras que el segundo falleció durante su traslado al hospital.

En el dispositivo participaron la Río Antas, una embarcación interceptora de 18 metros de eslora y capaz de superar los 60 nudos de velocidad máxima, y una lancha semirrígida, en la que iban los fallecidos. La Río Antas corresponde al último modelo de la serie HS60.

La capilla ardiente ha abierto a las 9.30 en la Comandancia de la Guardia Civil onubense. Como estaba previsto, ha abierto para estar recibiendo a las personas que quieran dar el último adiós a los guardias civiles, para posteriormente celebrarse una misa funeral desde las 12:00 horas en la Iglesia de la Concepción

Ambos agentes habían sufrido anteriormente accidentes graves durante operaciones contra el narcotráfico en Huelva. El último de ellos se produjo a comienzos de 2025 en IslaCristina, también en el marco de un dispositivo contra el narco, cuando ambos viajaban en la misma embarcación.

Dos agentes con amplia trayectoria

Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo Jiménez Molero, de 56 años y natural de Villanueva del Rosario, en Málaga. Ingresó en la Guardia Civil en 1994 y desarrolló parte de su carrera profesional en Gipuzkoa, donde estuvo destinado entre 1999 y 2005 y ocupó los empleos de guardia civil, cabo y sargento.

En 2005 fue destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez. Posteriormente, con el empleo de teniente, prestó servicio en las comandancias de Córdoba y Málaga entre 2010 y 2018. En 2020 se incorporó, ya como capitán, al Servicio Marítimo Provincial de Huelva.

A lo largo de su trayectoria profesional recibió numerosas felicitaciones y condecoraciones, entre ellas tres cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una cruz de plata de la misma orden, la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y una cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

Agente Germán PG y Capitán Jerónimo | Antena 3 Noticias

El segundo agente fallecido es Germán Pérez González, de 55 años y nacido en Teruel. Ingresó en la Guardia Civil en 1989 y, tras un primer destino en la provincia de Tarragona, se incorporó al Servicio Marítimo en 1992, especialidad en la que acumulaba casi 34 años de servicio.

Pérez González estuvo destinado en los servicios marítimos de Algeciras y Almería antes de incorporarse, en 1994, al Servicio Marítimo de Huelva, donde permanecía destinado en la actualidad.

También contaba con numerosas felicitaciones y distinciones, entre ellas una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y cuatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

AUGC Y Jucil cargan contra Interior

Tras conocerse el fallecimiento de los dos agentes, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, y la asociación profesional Justicia Guardia Civil, Jucil, han cargado contra el Ministerio del Interior, al que acusan de ignorar las advertencias sobre la falta de medios y el aumento de la amenaza del narcotráfico en las costas andaluzas.

Ambas organizaciones han señalado que la tragedia "no es un hecho aislado ni imprevisible" y han recordado que llevan tiempo denunciando el "grave deterioro de la seguridad" en el litoral, así como el crecimiento de organizaciones criminales “cada vez más violentas, más organizadas y mejor equipadas”.

En este sentido, consideran "inadmisible" que los agentes destinados a combatir el narcotráfico trabajen en condiciones de "inferioridad", con falta de medios materiales, humanos y jurídicos suficientes. Las asociaciones han recordado además el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, en febrero de 2024, y han advertido de que Interior "no puede seguir ignorando" la situación que viven los agentes destinados en Andalucía y, especialmente, en las zonas más castigadas por el narcotráfico.

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