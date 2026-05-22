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Crimen de Figueres

Antes de ser asesinada por su pareja la víctima de Figueres acudió al centro de salud a recoger un parte de lesiones de su agresor

Le había denunciado en numerosas ocasiones y horas antes de ser asesinada había acudido a centro de salud de Figueres a solicitar un parte de lesiones por una paliza de su agresor.

Crimen de Figueres.

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Laura Simón
Publicado:

La mujer que ha sido asesinada a pleno luz de día por su pareja en Figueres (Gerona) había denunciado en varias ocasiones al autor del crimen. Este hombre, de 48 años, se saltó la orden de alejamiento hasta en dos ocasiones.

Según ha podido saber Espejo Público la mujer fue atendida varias veces en el hospital de la localidad. Horas antes del crimen acudió al médico a buscar el parte de lesiones para presentar ante el juez. Otra expareja del asesino contaba esta semana en 'Espejo Publico' las vejaciones que sufrió por parte del asesino. "Él es una persona que cuando bebe y consume se vuelve loco y viene a matarte. Dice que o eres para él o no eres para nadie".

El asesinato fue grabado por algunos vecinos que mostraron la sangre fría con la que actuó este sujeto. A plena luz de día asesinó a cuchilladas a su expareja. Posteriormente acudió a una fuente cercan a limpiarse la sangre. Los vecinos allí presentes intentaron retenerle y finalmente fue detenido por la Policía. "Este sujeto es un psicópata", determinaba Susanna Griso.

La activista Afra Blanco ha exigido una revisión del caso en profundidad para determinar por qué este hombre estaba en libertad cuando tenía numerosas denuncias por violencia de género de varias parejas.

Natural de Ripoll, el asesino estuvo en su pueblo con su pareja hace 3 semanas. Estuvieron en el bar donde había trabajado una de sus exparejas, a la que también había maltratado. El dueño del bar ha confirmado el calvario al que este hombre sometía a la trabajadora y le ha descrito como alguien "muy violento".

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