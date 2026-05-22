Rosa López rompe su silencio tras su separación de Iñaki: "Estoy bien"

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, Rosa López aseguró que se encuentra bien después de poner fin a su relación. La artista pidió comprensión y destacó públicamente las cualidades personales de Iñaki, al que definió como una "super buena persona".

La cantante evitó entrar en detalles sobre la ruptura, aunque dejó claro el cariño y el respeto que mantiene hacia su expareja. Sus declaraciones llegaron después de que trascendiera el final de su relación sentimental.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas