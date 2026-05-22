Abandonan a dos niños en medio de una carretera en Portugal: "Mamá nos puso una venda y nos dijo que buscáramos un juguete"

Dos niños franceses de cuatro y cinco años, han sido encontrados solos en una carretera en Portugal. La Policía Judicial ha abierto una investigación en el marco de un posible caso de abandono.

La Policía Judicial precisó que fueron hallados el 19 de mayo caminando solos, "perdidos y abandonados presuntamente por la madre" junto a la carretera nacional 253, a la altura del municipio de Alcácer do Sal, a unos 90 kilómetros al sur de Lisboa.

Las autoridades añadieron a la nota de prensa que ya habían emitido una orden de búsqueda para la madre y los hijos después de que el padre denunciara la desaparición.

La madre detenida

La madre de los dos niños de cuatro y cinco años fue detenida este jueves en Fátima, junto a su compañero. Se les acusa de malos tratos, puesta en peligro y abandono.

Una mujer de 41 años y un hombre de 55 fueron arrestados "en relación con el incidente que implicó a dos menores encontrados solos cerca de la vía pública en el municipio de Alcácer do Sal", afirmó la Guardia Nacional en un comunicado.

Encontrados por otro niño

El hijo de Eugénia Quintas, una panadera de 76 años, los encontró en la carretera y se pusieron a jugar con su nieto. "Llamamos enseguida a la Guardia Nacional diciéndoles que habíamos encontrado a unos niños solos, pero que nadie los entendía porque hablaban francés", según cuenta a AFP la mujer.

Como hablaba francés, tuvieron que ir a una médica que entendía el idioma y los niños le contaron que el coche de su madre "había desaparecido". "Decían que habían llegado en coche, que bajaron en un lugar lleno de arbustos, un bosque, como decía el mayor", relató Eugénia.

Uno de los niños también afirmó: "Nos vendaron los ojos y nos mandaron buscar un juguete escondido. Cuando me quité la venda, el coche de mamá ya no estaba, había desaparecido".

"Llevaban una naranja, una pera y una botella de agua cada uno. No vimos señales de malos tratos. Tal vez la madre dejó todo eso para que sus hijos pudieran arreglárselas al menos durante un día", comentó. "Como habían permanecido en la hierba, entre insectos, el pequeño ya tenía una garrapata, pero aparte de eso parecían felices de estar aquí en casa", concluyó.

La familia denunció la desaparición

El padre de los niños se presentó voluntariamente a poner la denuncia, alegando que la madre tenía la custodia de los niños, mientras que el padre tenía derecho de visita.

La familia de la madre denunció la desaparición el 11 de mayo: "Lo extraño era que no estaba en su casa, no tenía motivo para no estar allí y no avisó a nadie", explicó el fiscal.

"La Embajada de Francia en Portugal ha sido informada de la situación, que sigue en estrecha coordinación con las autoridades locales", indicó además una fuente diplomática a AFP. "Los dos niños están sanos y salvos. En un primer momento fueron puestos bajo la protección de los servicios portugueses de protección de menores", añadió.

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