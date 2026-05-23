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Gala 6 | Actuación

¡Menudo recital! María Parrado se luce con ‘La Perla’ de Rosalía

La lideresa de la clasificación general de Tu cara me suena ha puesto en pie a Chenoa y al público interpretando uno de los temas más virales de los últimos meses.

¡Menudo recital! María Parrado se luce con ‘La Perla’ de Rosalía

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Patri Bea
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María Parrado abrió la pasada gala por todo lo alto al ritmo de ‘Golden’ convertida en el grupo de k-pop ficticio Huntr/x y recibió todo tipo de halagos por parte del jurado. Chenoa aseguró que todo lo que tocaba la joven lo convertía en oro.

La gaditana ha afrontado uno de los retos vocales más exigentes hasta la fecha en Tu cara me suena y ha dejado boquiabierto al jurado.

El K-pop llega a Tu cara me suena de la mano de María Parrado con ‘Golden’ de Huntr/x

Para esta sexta gala, el pulsador le ha dado a María Parrado a una artista que le ha hecho mucha ilusión, una cantante que ha traspasado fronteras y que ha conquistado medio mundo con su nuevo álbum, ‘Lux’: Rosalía.

María Parrado ha recreado la actuación de ‘La Perla’ que la cantante catalana realizó en un conocido programa estadounidense y lo ha hecho con la delicadeza y picardía que requería el tema.

La gaditana ha estado magnética y ha conseguido sacarle una sonrisa a Chenoa al captar la energía tan característica de Rosalía en esta canción. ¡Así ha sido su imitación al completo en la sexta gala de Tu cara me suena!

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