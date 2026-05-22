A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a María Parrado, artista desde la cuna
Desde los ocho años, la voz de María Parrado destacó como algo prodigioso. Ahora, con 25, se ha convertido en toda una estrella de la música en nuestro país.
Publicidad
María Parrado siempre tuvo claro que su destino estaba en la música. Comenzó a cantar con 8 años y con 12 se convirtió en la ganadora más joven de La Voz Kids.
Su talento y trabajo le han llevado a convertirse en una de las artistas más reconocidas de nuestro país. Además, María Parrado no le teme a nada y se convierte también en una de las concursantes más jóvenes de Tu cara me suena.
Hoy, María Parrado se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su exitosa y prematura carrera, así como de su faceta más personal. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
Más Noticias
- Aitana y su pareja, más de 10 años intentando ser padres: "Se llegó a convertir en una obsesión"
- Luis Miguel, contra las cuerdas por la reclamación de su antigua trabajadora: "Él no va a contestar, lo hará en los tribunales"
- Productos frescos a precios imposibles, una realidad que afecta a las neveras: "Hay carne y pescado que ya no podemos comprar"
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad