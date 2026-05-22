Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a María Parrado, artista desde la cuna

María Parrado siempre tuvo claro que su destino estaba en la música. Comenzó a cantar con 8 años y con 12 se convirtió en la ganadora más joven de La Voz Kids.

Su talento y trabajo le han llevado a convertirse en una de las artistas más reconocidas de nuestro país. Además, María Parrado no le teme a nada y se convierte también en una de las concursantes más jóvenes de Tu cara me suena.

Hoy, María Parrado se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su exitosa y prematura carrera, así como de su faceta más personal. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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