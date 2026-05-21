Una llamada distrajo al padre de la niña de 2 años muerta por el calor tras olvidarla en el coche: "Estaba completamente volcado con sus hijos"

La tragedia ocurrió en la mañana del miércoles en el municipio gallego de Brión. Según ha trascendido, el padre salió de casa con sus dos hijos para realizar un trayecto que hacía cada día: primero dejó al hijo mayor en el colegio y después debía llevar a la pequeña, de dos años, a la guardería.

Sin embargo, una llamada telefónica cambió el transcurso de la mañana. El hombre se despistó y, creyendo haber completado la rutina habitual, regresó directamente a su negocio. Aparcó el coche y comenzó su jornada laboral sin darse cuenta de que la niña seguía en el interior del vehículo.

Durante horas, la menor permaneció atrapada dentro del coche en una jornada marcada por las altas temperaturas. La combinación del calor extremo y la deshidratación terminó provocando un desenlace fatal.

La alarma saltó alrededor de las tres de la tarde, cuando la madre acudió a la guardería para recoger a la niña y descubrió que nunca había llegado al centro. Fue entonces cuando ambos padres comprendieron lo ocurrido.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la menor en estado crítico. La niña entró en parada cardiorrespiratoria y, pese a los esfuerzos sanitarios, falleció poco después.

La noticia ha causado una enorme conmoción en Brión, A Coruña. Vecinos y conocidos describen a la familia como "muytrabajadora" y aseguran que el padre estaba "completamente volcado con sus hijos". El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha puesto a disposición de la familia apoyo psicológico y todos los recursos necesarios.

El caso ha reabierto además el debate sobre el ritmo de vida actual y los peligros del llamado "piloto automático" en las rutinas diarias. "Vamos con el piloto automático a veces. Corremos mucho o tenemos un ritmo de vida automático", comentaba una vecina visiblemente afectada por lo sucedido.

Una tragedia devastadora que deja a todo un municipio sumido en el dolor.

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