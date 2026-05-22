La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, deslumbra en su première mundial del Festival de Cannes

La bola negra, la nueva película escrita y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que cuenta con la participación de Atresmedia, se ha visto por primera vez este jueves en su première mundial en la Sección Oficial a Competición del Festival de Cannes. El certamen ha acogido así el estreno internacional de uno de los títulos españoles más esperados del año. Su estreno en el festival ha despertado una gran expectación y ha sido recibido con entusiasmo por el público y la crítica presentes en el certamen.

Los creadores y protagonistas de La bola negra han desfilado este jueves por la alfombra roja del Festival de Cannes. Javier Calvo y Javier Ambrossi han acudido junto a los intérpretes Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas y Penélope Cruz.

Javier Calvo y Javier Ambrossi, guionistas y directores: "Estamos muy honrados de formar parte de la Sección Oficial del Festival de Cannes con una película que representa los valores en los que creemos y con un casting y un equipo maravillosos. Esta noche es un sueño y estamos muy agradecidos. Esta es una noche mágica".

La bola negra llegará a los cines españoles el 2 de octubre de 2026 de la mano de Elástica. Es una producción de Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia. Goodfellas se encargará de las ventas internacionales.

Sinopsis

La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

Atresmedia Cine, motor del cine español

Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de Atresmedia, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de Atresmedia Cine abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. Atresmedia Cine también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

Atresmedia Cine lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de Atresmedia continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel de motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.