Yates, vuelos privados y destinos paradisiacos: las fotos secretas del 'KoldoGate'

José Luis Ábalos y Koldo García se sentarán en el banquillo en Tribunal Supremo este martes 7 de abril, cuando de comienzo el primero de los juicios que arrancó con la 'Operación Delorme'. Ábalos se enfrenta a una petición de cárcel de 24 años, y de 19 años y medio para su socio, Koldo. Se les acusa de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada en el marco del caso mascarillas.

Ambos llegarán al Supremo desde la cárcel de Soto del Real, penitenciaría en la que ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el 27 de noviembre de 2025, por decisión del instructor Leopoldo Puente. En los dispositivos a los que ha tenido acceso 'El Español' durante la investigación 'KoldoGate' se han revelado una serie de fotografías que revelan una vida de lujo, viajes y gastos mucho más elevados de lo que cabría esperar de un ministro y un asesor público.

En dichas imágenes aparecen viajes de José Luis Ábalos y su entorno a Venecia (Italia), Punta Cana (República Dominicana), Bogotá (Colombia), La Habana (Cuba), Malabo (Guinea Ecuatorial), París (Francia), Douala (Camerún) o varias ciudades de Tailandia. De igual forma, las fotos también demuestran que estos viajes fueron realizados en un jet privado.

Junto a Ábalos y Koldo se desplazó en aviones privados por Guinea Ecuatorial y Camerún el doctor Ignacio Palomo. Este ginecólogo, tal y como desveló este periódico en marzo de 2024, recibió un contrato de 600.000 euros del Ministerio del Interior durante la pandemia.

El Grupo Arpa, propiedad de Palomo, fue seleccionado por la Secretaría de Estado de Seguridad para suministrar test de Covid durante la pandemia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, esos test eran 'fake' y carecían de homologación por parte de la Comunidad Europea. Pese a ello, este contrato no será juzgado por el Tribunal Supremo, al haber quedado fuera de la investigación de la Guardia Civil. Además, Palomo ejercía como médico personal de las esposas del exministro y de su exasesor, Carolina Perles y Patricia Úriz.

Las imágenes del 'KoldoGate'

Según relató Jésica Rodríguez, examante de José Luis Ábalos, viajaba con el entonces ministro todos los meses a distintos destinos. Un ritmo que, según su testimonio, Ábalos mantuvo posteriormente con su nueva pareja, Andrea de la Torre, y al que se sumaban los viajes familiares que realizaba junto a su entonces esposa, Carolina Perles, y sus hijos.

Entre esos desplazamientos destaca una escapada a Venecia (Italia) en mayo de 2021, donde el entonces titular de Transportes fue visto junto a Andrea de la Torre en una góndola. En ese mismo viaje estuvo presente Koldo García, quien acompañó a la pareja mientras Ábalos continuaba casado con Carolina Perles.

Ábalos y Andrea en una góndola en Venecia | El Español

Un mes después, en junio de 2021, la pareja viajó a Bruselas (Bélgica) y Luxemburgo. Durante ese desplazamiento, Koldo García se fotografió en la capital belga y también realizó un reportaje de imágenes para la pareja del ministro, según el material al que ha tenido acceso 'El Español'.

Ábalos y Andrea se alojaron en el hotel Meliá Luxemburgo la noche del 2 de junio de 2021 y regresaron a Madrid el día 4 desde Bruselas, de acuerdo con los billetes hallados en el móvil de Koldo García.

Koldo frente al Palacio Gran Ducal de Luxemburgo | El Español

José Luis Ábalos fue cesado por sorpresa el 10 de julio de 2021. Tras su salida del Gobierno, el ya exministro comenzó a preparar su futuro profesional junto a su estrecho colaborador, Koldo García. En agosto de ese mismo año, ambos viajaron a Punta Cana (República Dominicana) acompañados por el doctor Palomo y la entonces esposa de Ábalos, Carolina Perles. Durante su estancia, el exministro celebró el cumpleaños de uno de sus hijos pequeños junto a su familia.

Ábalos junto a su entonces esposa, Carolina Perles, celebrando el cumpleaños de su hijo en Punta Cana | El Español

Durante ese viaje, también se fotografió junto a Koldo y el doctor Palomo en las playas de Punta Cana. El ginecólogo se convirtió en la primera opción de la trama para hacer nuevos negocios en el extranjero tras la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes.

Koldo, Ábalos y el Dr. Palomo en una playa de Punta Cana | El Español

Un mes después de abandonar los grandes focos de la política, Ábalos realizó escala en París antes de su viaje a Guinea Ecuatorial. El exministro todavía mantenía un alto tren de vida pese a su sueldo de diputado raso del Congreso. En la imagen podemos ver al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez fumando en una terraza en la tarde del 15 de agosto de 2021.

Ábalos fumando en la terraza de un bar en París | El Español

Tras una escala en París, José Luis Ábalos emprendió un viaje a África en el que sustituyó a su esposa, Carolina Perles, por su pareja Andrea como acompañante. En el desplazamiento también participaron Koldo García y el doctor Palomo, en un contexto marcado por la relación de este último con el dictador Obiang y su papel como intermediario para la búsqueda de nuevos negocios en Guinea Ecuatorial. Durante la estancia, Koldo, el doctor Palomo, Ábalos y Andrea se fotografiaron posando frente a un jet privado con el que se desplazaron por el país.

Koldo García, Dr. Palomo, Andrea de la Torre y José Luis Ábalos, frente al jet que usaron en Guinea Ecuatorial. | El Español

Quedó claro con la fotografía de Ábalos posando en un despacho oficial del Gobierno de Guinea Ecuatorial bajo la foto del dictador Obiang.

José Luis Ábalos, debajo de la foto del dictador ecuatoguineano, Teodoro Obiang | El Español

Por su parte, Koldo le cogió el gusto a capturar instantáneas en las que su socio trataba de compaginar su vida de desenfreno con el descanso, fotografiando a Ábalos dormido junto a Andrea en la sala de embarque de un aeropuerto en África.

Ábalos echando una siesta en la sala de espera de un aeropuerto | El Español

Hizo lo propio en otra ocasión, en la que el exministro descansaba en uno de los jets privados que utilizaban para desplazarse.

Ábalos dormido en un jet privado | El Español

En septiembre, ambos viajaron a Colombia, viaje en el que estuvo presente la entonces amante de Ábalos, Andrea de la Torre. La pareja pasó unos románticos días en hoteles y restaurantes de lujo de Colombia, mientras Koldo hacía de fotógrafo, capturándoles abrazados en una piscina.

José Luis Ábalos y Andrea de la Torre, en la piscina de su hotel en Colombia. | El Español

Además, el grupo visitó algunas de las playas más exclusivas de Colombia y dejó constancia de sus desplazamientos en yate, reflejando un estilo de vida elevado que no se correspondía con los ingresos que el exministro había percibido hasta entonces. Por su parte, Carolina Perles, exmujer de Ábalos, señaló en una entrevista en Telecinco que para conocer el destino del dinero que habría cobrado en comisiones era necesario "mirar el pasaporte" y comprobar los países que había visitado tras su destitución.

Andrea de la Torre y José Luis Ábalos, abrazados a bordo de un yate a gran velocidad. | El Español

Antes de dar cierre al año 2021, Ábalos y Koldo fueron a Cuba con el objetivo de abrir nuevas vías de negocio, contactando con miembros del castrismo para mantener reuniones.

José Luis Ábalos, en un bar de La Habana | El Español

Por esas fechas, Ábalos había comenzado los trámites de separación de Carolina Perles, por lo que Andrea de la Torre, ascendida a pareja oficial, acompañó al exministro en el viaje.

José Luis Ábalos y Andrea de la Torre, en un bar en La Habana. | El Español

El 2022, Ábalos lo comenzó viajando en enero junto a Koldo, Andrea y el doctor Palomo a Camerún. Visitaron la ciudad de Douala y la pareja, Ábalos y Andrea, inmortalizaron el viaje con imágenes en algunos de los rincones de esta ciudad africana.

José Luis Ábalos y Andrea de la Torre, posan frente a la bandera de Camerún en una calle de Douala | El Español

El doctor Palomo también fotografió a Ábalos, Andrea y Koldo en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Douala mientras esperaban al jet privado en el que viajaban.

José Luis Ábalos, Andrea de la Torre y Koldo García, en la pista esperando para subirse al avión. | El Español

Un mes después, en febrero de 2022, en los dispositivos móviles de Koldo García hay constancia de un nuevo viaje a Acapulco (México). Patricia Úriz, mujer de Koldo, y Cruz Guijarro, empresario vinculado a la trama y socio de Jacobo Pombo, también estuvieron en la comitiva.

José Luis Ábalos graba con su móvil a Andrea de la Torre durante la actuación de un grupo de mariachis. | El Español

'El Albatros'

Entre el material de los dispositivos móviles de Koldo García en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) destaca también 'El Albatros', el barco que el asesor de Ábalos tenía y del que presumía ante su círculo. Se trata de una embarcación de 5,8 metros de eslora, con bandera italiana que adquirió en agosto de 2022. Koldo García había obtenido la licencia de patrón de barco un año antes, en mayo de 2021.

Koldo García, a los mandos de 'El Albatros'. | El Español

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