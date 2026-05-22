Penélope Cruz deslumbra en Cannes con un espectacular vestido de noche asimétrico de Chanel

El Festival de Cine de Cannes 2026 encara sus últimas jornadas con estrellas de excepción entre sus invitados. Una de las más esperadas, la mismísima Penélope Cruz, pisó la alfombra roja como parte del elenco de La bola negra, la nueva película de Javier Ambrossi y Javier Calvo. El largometraje, presentado este jueves, recibió una espectacular ovación de más de 20 minutos que emocionó visiblemente a todo el equipo.

Penélope Cruz en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

Para una jornada tan importante, "Pe" deslumbró con un diseño hecho a medida por Chanel, firma de la que es embajadora global desde hace ocho años. Alejándose del mítico tweed que caracteriza a la maison, la actriz prefirió una propuesta puramente nocturna: un vestido negro, largo, de silueta asimétrica y con una sensual abertura lateral en la falda. Dicho así, podría parecer una opción clásica, pero el verdadero factor de impacto radicaba en los detalles: unas delicadas plumas en forma de flor bordadas tanto en la cintura como en el hombro.

Penélope Cruz en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

En cuanto al apartado beauty, la madrileña lució su favorecedora melena midi con unas ondas sutiles pero marcadas, sumándose a la tendencia de la temporada al peinarla con la raya al lado y un favorecedor flequillo ladeado. El maquillaje completó el acierto con unos ojos intensamente enmarcados en negro, pestañas XXL, un toque de rubor en las mejillas para lograr el buscado efecto "buena cara" y un lip combo discreto en tonos tierra.

Penélope Cruz en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

Todo al negro

Para la fiesta posterior a la gran acogida de la película, Penélope demostró su versatilidad volviendo a apostar todo al negro, aunque con un código radicalmente diferente. La actriz cambió el largo de gala por un vestido corto de silueta blazer con marcadas hombreras, ajustado a la cintura con un cinturón de piel que estilizaba su figura.

Remató el conjunto con unos zapatos peep-toe con pulsera al tobillo y, rompiendo con la sobriedad del estilismo, tiñó sus labios de un vibrante rojo carmín. Un aire mucho más roquero y cañero que acaparó todas las miradas de la noche.

Penélope Cruz en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

El idilio de Penélope con el negro ha seguido este viernes, con un tercer diseño en este color, rescatado directamente de la colección Crucero 2027 de Chanel, presentada hace apenas un mes en Biarritz.

Se trataba de un vestido de día con falda midi, diseñado con varios volantes en cascada y un efecto pareo en la cintura que incorporaba un detalle blanco, a juego con sus zapatos de tacón bicolor. Como broche de oro, lució joyas maxi de alta joyería de la firma francesa, decoradas con piedras preciosas.

Penélope Cruz en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

Una manicura muy original

Más allá de la ropa, las manos de Penélope Cruz también se han convertido en el foco de atención. La actriz ha sabido conjugar la elegancia de una manicura lisa en tono nude con el atrevimiento del color rojo a través de una versión muy original de la manicura francesa.

Penélope Cruz en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

En lugar de la tradicional línea recta, la intérprete lleva únicamente un cuarto de la parte superior lateral de la uña pintado en un rojo intenso. El resultado es un diseño geométrico, moderno y minimalista que aporta un toque de color estratégico sin sobrecargar ninguno de los tres estilismos que ha defendido en la Costa Azul.

¡Tomamos nota para nuestras próximas citas en el salón de belleza!