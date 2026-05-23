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Gala 6 | Pulsador

De Adele al Musical ‘El Rey León’: descubre todos los retos de la séptima gala de Tu cara me suena

Vicente Fernández, Mari Trini o Ariana Grande serán otros de los artistas que veremos imitados sobre el escenario de Tu cara me suena.

De Adele al Musical ‘El Rey León’: descubre todos los retos de la séptima gala de Tu cara me suena

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Patri Bea
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El pulsador de la sexta gala nos ha sorprendido con una nueva casilla. Tras caer en ‘Pide un deseo’, J Kbello se enfrentará al Musical ‘El rey León’ la semana que viene, mientras que la ganadora de esta gala, María Parrado, será Ariana Grande.

Aníbal Gómez se convertirá en Vicente Fernández después del ‘regalo’ de Martín Savi, mientras que el argentino imitará a Adele. Además, Jesulín de Ubrique podrá cantar con Rafa de La Unión gracias al ‘Original y copia’.

Por si esto fuera poco, Paula Koops será Carmen Sevilla, Cristina Castaño se meterá en la piel de Dulce Pontes, Leonor Lavado se convertirá en Spagna y Sole Giménez en Mari Trini. ¡Menuda gala nos espera la semana que viene!

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