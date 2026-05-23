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Gala 6 | Ganadora

María Parrado gana la sexta gala de Tu cara me suena como Rosalía

La gaditana ha conseguido la máxima puntuación posible y se ha convertido en bicampeona de Tu cara me suena en una gala muy reñida.

María Parrado gana la sexta gala de Tu cara me suena como Rosalía

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Patri Bea
Publicado:

María Parrado ha vuelto a brillar en la sexta gala de Tu cara me suena con su espectacular imitación de Rosalía. La gaditana ha conseguido todos los doces posibles de la noche y se ha convertido en bicampeona.

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J Kbello se ha quedado a tan solo dos puntos de la victoria al haber recibido tanto el once del público como el jurado y Martín Savi y Cristina Castaño tampoco se han quedado muy lejos del triunfo.

Una emocionada María Parrado ha querido dar un importante discurso sobre el peligro de opinar y criticar cuerpos ajenos antes de dar sus 3.000 euros a la Fundación APE. ¡Revive este emotivo momento dándole al play al vídeo de arriba!

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