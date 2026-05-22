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Sanidad alerta del peligro de los sprays nasales bronceadores

El Consejo General de Enfermería advierte del auge en redes sociales de productos ilegales, que contienen melanotan, una sustancia que provoca efectos secundarios graves en nuestra salud.

Una joven tomando el sol

Una joven tomando el solIstock

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Marta Moreno
Publicado:

La llegada del verano y la búsqueda del bronceado perfecto han creado una peligrosa tendencia en redes sociales. Son los sprays nasales bronceadores, productos promocionados por influencers como una alternativa rápida y cómoda para conseguir un tono de piel dorado. El Consejo General de Enfermería (CGE) ya ha advertido de los riesgos que pueden provocar.

El organismo ha lanzado una advertencia urgente para frenar la expansión de esta practica. Recuerdan que las decisiones relacionadas con la salud no deben basarse en modas virales sin respaldo médico.

El melanotan, la sustancia detrás de estos sprays

La principal preocupación está en la composición de los aerosoles nasales. Muchos contienen melanotan, una sustancia que imita la acción de la hormona encargada de estimular los melanocitos, las células responsables de producir melanina.

Las enfermeras explican que este compuesto no está aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ni por otros organismos reguladores internacionales.

Además, alertan de que estos productos suelen comercializarse de forma ilegal y sin control sanitario. Esto implica riesgos relacionados con la dosificación y sus efectos en el organismo.

Los efectos secundarios más frecuentes

Se están detectando casos relacionados con complicaciones derivadas de la inhalación de melanotan. Entre los síntomas más frecuentes asociados a estos productos destacan:

  • Episodios de hipertensión arterial graves
  • Cefaleas persistentes e intensas
  • Náuseas y vómitos recurrentes
  • Fatiga extrema y agotamiento

Los expertos subrayan que estos efectos suelen omitirse en los videos virales que circulan por las redes sociales.

Riesgo "invisible": cambios en los lunares y cáncer de piel

Más allá de los efectos secundarios, hay un riesgo todavía más preocupante: la alteración de lunares y manchas cutáneas.

La estimulación artificial y descontrolada de la melanina puede provocar cambios atípicos en la forma, tamaño y pigmentación de los lunares, dificultando así el diagnóstico precoz del melanoma y otras patologías oncológicas.

Desde el ámbito sanitario recuerdan que la fotoprotección sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel.

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