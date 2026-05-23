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Gala 6 | Clasificación

Continúa la intensa lucha por el liderato de la clasificación de María Parrado y JKbello

Tras su segunda victoria en Tu cara me suena, la gaditana ha conseguido mantener el primer puesto en el ranking general, pero su compañero la sigue de cerca.

Continúa la intensa lucha por el liderato de la clasificación de María Parrado y JKbello

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Patri Bea
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María Parrado se ha convertido en bicampeona en la sexta gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena tras triunfar con su imitación de Rosalía con ‘La Perla’ y llevarse todos los doces posibles.

María Parrado gana la sexta gala de Tu cara me suena como Rosalía

Con esta victoria, María Parrado mantiene el liderazgo de la clasificación general con 126 puntos, muy seguida de J Kbello con 123. Cristina Castaño ocupa la tercera posición con 115 y Martín Savi avanza hasta la cuarta con 101.

Paula Koops es quien ocupa la quinta posición con 96 puntos y Sole Giménez la sexta con 93. Cierran la clasificación Jesulín de Ubrique con 77 puntos, Aníbal Gómez con 70 y Leonor Lavado con 63. ¿Qué pasará en las próximas galas?

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Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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