Gala 6 | Clasificación
Continúa la intensa lucha por el liderato de la clasificación de María Parrado y JKbello
Tras su segunda victoria en Tu cara me suena, la gaditana ha conseguido mantener el primer puesto en el ranking general, pero su compañero la sigue de cerca.
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María Parrado se ha convertido en bicampeona en la sexta gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena tras triunfar con su imitación de Rosalía con ‘La Perla’ y llevarse todos los doces posibles.
Con esta victoria, María Parrado mantiene el liderazgo de la clasificación general con 126 puntos, muy seguida de J Kbello con 123. Cristina Castaño ocupa la tercera posición con 115 y Martín Savi avanza hasta la cuarta con 101.
Paula Koops es quien ocupa la quinta posición con 96 puntos y Sole Giménez la sexta con 93. Cierran la clasificación Jesulín de Ubrique con 77 puntos, Aníbal Gómez con 70 y Leonor Lavado con 63. ¿Qué pasará en las próximas galas?
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