Sigue la sexta gala de Tu cara me suena en directo: besos, confesiones y números de infarto

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado lo están dando todo como concursantes de Tu cara me suena, pero, esta noche, sus actuaciones marcarán un antes y un después en el programa.

Manel Fuentes advertirá al inicio del programa que viviremos la gala más mágica de la temporada y es que veremos sobre el escenario una actuación Disney, besos de película... ¡y el confesionario de Rosalía!

Nino Bravo, Lady Gaga, C. Tangana o El Fary serán algunas de las imitaciones que veremos esta noche. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos a partir de las 22:00h en Antena 3!

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