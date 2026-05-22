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Sigue la sexta gala de Tu cara me suena en directo: besos, confesiones y números de infarto

Los nueve concursantes de esta edición volverán a sorprendernos esta noche con actuaciones que no dejarán indiferente a nadie.

Sigue la sexta gala de Tu cara me suena en directo

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Patri Bea
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Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado lo están dando todo como concursantes de Tu cara me suena, pero, esta noche, sus actuaciones marcarán un antes y un después en el programa.

Manel Fuentes advertirá al inicio del programa que viviremos la gala más mágica de la temporada y es que veremos sobre el escenario una actuación Disney, besos de película... ¡y el confesionario de Rosalía!

Nino Bravo, Lady Gaga, C. Tangana o El Fary serán algunas de las imitaciones que veremos esta noche. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos a partir de las 22:00h en Antena 3!

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Las imitaciones que veremos esta noche

La sexta gala de Tu cara me suena viene cargada de grandes imitaciones: J Kbello será Lady Gaga, María Parrado hará de Rosalía, Aníbal Gómez imitará a C. Tangana, Sole Giménez se convertirá en Mon Laferte y Jesulín de Ubrique será El Fary.

Además, Martín Savi se meterá en la piel de Nino Bravo, Leonor Lavado en la de Estrellita Castro, Paula Koops traerá a dos amigas para imitar a Bitney Spears, Madonna y Christina Aguilera y Cristina Castaño será Pocahontas.

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