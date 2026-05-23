Potencia, garra y elegancia: Martín Savi emociona con ‘Un beso y una flor’ de Nino Bravo

Martín Savi se está enfrentando a todo tipo de retos en su participación en Tu cara me suena. Comenzó como Mika, continuó como Tom Jones y lo dio todo la semana pasada junto a Gente de Zona para interpretar ‘La gozadera’.

El pulsador ha querido que Martín Savi vuelva a sacar a relucir sus graves sobre el escenario de Tu cara me suela al pedirle que imite a uno de los cantantes con las voces más prodigiosas de nuestro país: Nino Bravo.

Con una concentración máxima y con la elegancia que caracterizaba al artista, Martín Savi ha pisado el escenario de Tu cara me suena para interpretar ‘Un beso y una flor’, un himno que todo el plató ha tarareado con él.

Martín Savi ha creado un clima único en plató y ha cerrado las actuaciones de los concursantes de la noche de la mejor manera posible. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo en el vídeo de arriba!