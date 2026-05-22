¿Preparados para apatrullar? Jesulín de Ubrique se convierte en El Fary en Tu cara me suena

Jesulín de Ubrique se lo pasó bomba en la pasada gala de Tu cara me suena al meterse en la piel de Chayanne para interpretar la canción de ‘Torero’, un tema que le venía como anillo al dedo. ¡Además consiguió el doce de Chenoa!

El pulsador ha querido que, para esta sexta gala, el gaditano se meta en la piel de José Luis Cantero Rada, más conocido como El Fary y Jesulín lo ha hecho con el tema ‘Apatrullando la ciudad’.

El concursante ha vuelto a pisar con fuerza el escenario, dispuesto a pasárselo en grande y a hacer bailar al público. De hecho, casi al final de la canción, ha sacado a bailar a Chenoa y a Lolita sobre el escenario.

Jesulín de Ubrique nos ha hecho viajar más de veinte años atrás y se ha vuelto a dejar llevar sobre el escenario de Tu cara me suena. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!