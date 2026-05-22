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Pepe Álvarez, UGT, incrédulo con la implicación de Zapatero en delitos: "España tiene que avanzar en transparencia"

El secretario general del sindicato UGT ha pedido confianza para la Justicia y confesado que él la tiene también en José Luis Rodríguez Zapatero. Dada la relación que ha tenido con el expresidente asegura que los presuntos delitos que se le imputan le resultan ciertamente inverosímiles.

Pepe Álvarez, UGT

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Andrés Pantoja
Publicado:

"Me cuesta muchísimo creer que él tiene una implicación directa en algunas de las cuestiones" que plantea el auto del magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José Luis Calama Teixeira, expresaba El secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez.

A tenor de las últimas informaciones, declaraciones y medidas tomadas por el juez, Pepe Álvarez, se muestra sorprendido por las acusaciones que existen contra José Luis Rodríguez Zapatero, y al mismo tiempo contundente respecto a la corrupción política. Subraya que la sociedad española debe dar pasos decididos en materia de "transparencia de las personas que han tenido responsabilidades de alto nivel", con el fin de evitar casos como el de Zapatero, o en su día la trama Gürtel, o el caso de los ERES de Andalucía, y otras "sorpresas de estas características".

"No estaríamos en la situación en la que estamos"

Zapatero aseguró en su día que tras abandonar la política se apartaría definitivamente y se dedicaría a "contar nubes", sin embargo luego incumpliría tal deseo al involucrarse de lleno con el régimen de Venezuela, mediando en nombre de España, negociando con Puigdemont en su exilio, o ejerciendo de revulsivo en las campañas electorales del PSOE.

"Si Zapatero no hubiera hecho negocios, no hubiera estado en el foco público, seguramente no estaríamos en la situación en la que estamos (...) Ahora el país necesita explicaciones", sentenciaba el líder sindical.

Por último manifestaba su deseo de que todo el caso de Zapatero "legalmente no sea punible, pero que tampoco lo sea desde el punto de vista ético".

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