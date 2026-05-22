Esperanza Aguirre, atónita por el poder de Zapatero: "Pedro Sánchez tiene que explicar esta cosa tan rara"

Compartió tiempo de gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero a excepción de su último año al frente del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid por ello tiene una idea bien asentada del expresidente.

Esperanza Aguirre presupone el que es a día de hoy el mayor tormento del ahora imputado: "Lo que más le está doliendo a Zapatero debe ser la implicación de sus hijas y ahora de su mujer".

Un caso "muy raro"

No sale de su asombro al asimilar la gravedad de los actos que se atribuyen, presuntamente, a quien fuera presidente del Gobierno de España entre abril de 2004 y diciembre de 2011. Se muestra muy sorprendida porque fuera necesario el beneplácito de Zapatero "para que el petróleo venezolano llegase a China", o que "tenia algo que ver" con el reparto de alimentos y productos de primera necesidad a la población más vulnerables de Venezuela: "Una empresa en la que también estaba involucrado Zapatero".

"Muchos pensamos que esa compañía no cumplía los requisitos"

La expolítica del Partido Popular no podía ocultar su incredulidad con el supuesto alcance de los tentáculos del expresidente, empezando por el rescate a la compañía aérea Plus Ultra, subrayando que era una compañía venezolana, "que se hizo española por algo, ya sabemos por qué": "En el rescate a Plus Ultra nadie sabe por qué esa jueza dejó hacer. No lo entendió nadie".

Descarta que Plus Ultra cumpliera con los requisitos y destacaba que la mala situación financiera de la aerolínea se remontaba a antes de la pandemia y tenía deudas pendientes de pago: "Estaba ya prácticamente en quiebra desde hacía años. Nunca había tenido beneficios".

Las ranas en la ciénaga

Susanna Griso recordaba uno de los episodios oscuros de la trayectoria política de Aguirre, que se vio salpicada por el caso de corrupción relacionado con la Ciudad de la Justicia de su número dos, Alfredo Prada, y por el de su consejero Francisco Granados, condenado en la trama Púnica.

A ese respecto la expresidenta negaba haber hablado de anfibios en ninguna charca, sino que utilizó una 'expresión demasiado castiza': "Yo he nombrado 500 y pico y dos me han salido 'rana', pero Zapatero es un expresidente, el presidente es Pedro Sánchez, que tiene que explicar esta cosa tan rara de darle ese tratamiento injusto".

"Hay otras compañías a las que 53 millones de euros les vendrían muy bien", sentenciaba Esperanza Aguirre.

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