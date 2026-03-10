Susana Díaz, "sin palabras" ante las novedades del 'caso Koldo': "A mí me tenían orillada y estaba fuera de cualquier información"

El 'caso Koldo' sigue dejando nuevos datos sobre una trama en la que los favores políticos tenían un conseguidor con nombre propio: Koldo García. El periódico de 'El Español' aporta nuevos datos sobre este entramado corrupto. Según el diario, Koldo García habría mediado para que el marido del socialista Miquel Iceta pudiera trabajar en la aerolínea Iberojet.

Iceta, entonces ministro de política territorial, agradecía a Koldo la gestión y le invita a celebrarlo cuando la pareja viajara a Madrid, tal y como plasman los mensajes.

"Koldo mandaba más que el presidente del Gobierno"

Después de conocer estos nuevos datos Susana Díaz reconocía se quedaba sin palabras. "Koldo mandaba más que el presidente del Gobierno", concluía.

En Espejo Público, Antonio Miguel Carmona, contaba este lunes que él en el año 2000 ya sabía que algunos de los políticos salpicados ahora en el 'caso Koldo' eran corruptos. Una creencia que elevó en aquel momento a Ferraz, pero que no conllevó ninguna dimisión.

Lo que más le sorprende a Susana Díaz de esta revelación es que ella en aquel momento estaba "orillada y marginada" del partido y de cualquier espacio espacio donde tuviera información. Sobre Koldo, no deja de sorprenderle que una persona que es el asesor de un ministro tenga tanto poder dentro de un Gobierno.

