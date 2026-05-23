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El público y el jurado coronan a María Parrado en una gala llena de confesiones, declaraciones y mucha pasión

La sexta gala de Tu cara me suena nos ha regalado grandes momentos que pasarán a la historia de este programa, mientras el nivel de los concursantes no deja de subir.

El público y el jurado coronan a María Parrado en una gala llena de confesiones, declaraciones y mucha pasión

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Patri Bea
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¡Menuda sexta gala de Tu cara me suena hemos vivido! Hemos tenido de todo: el confesionario de Rosalía, nuevas predicciones de Aníbal, besos inesperados e imitaciones que han complicado mucho al jurado la tarea de puntuar.

María Parrado ha sido la gran triunfadora de la noche tras conquistar con una Rosalía cantada y hablada en ‘La Perla’. La gaditana obtuvo todos los doces posibles y agradeció a su compañera Leonor los consejos que le había dado para imitar a la catalana.

¡Menudo recital! María Parrado se luce con ‘La Perla’ de Rosalía

J Kbello fue el encargado de abrir la gala con una espectacular coreografía de Lady Gaga. Su ‘Abracadabra’ dejó sin palabras al jurado y el gaditano se volvió a quedar muy cerquita de ganar la gala.

Cristina Castaño se convirtió en una princesa Disney y nos hizo viajar a nuestra infancia al interpretar ‘Colores en el viento’ como Pocahontas. Una vez más, la actriz ha demostrado que no hay reto que se le resista.

Cristina Castaño llena de magia el plató de Tu cara me suena con ‘Colores en el viento’ de Pocahontas

Leonor Lavado continuó con la buena racha de la semana pasada y se lució homenajeando a Estrellita Castro con ‘Mi jaca’, mientras que Aníbal Gómez se transformó en C. Tangana y terminó su actuación cantándole a Chenoa en el escenario ‘Llorando en la limo’.

El que también acabó con más de un miembro del jurado sobre el escenario en su actuación fue Jesulín de Ubrique al imitar al Fary. Sole Giménez, por su parte sorprendió dando lo mejor de sí misma como Mon Laferte a pesar de estar enferma.

Además, Paula Koops se trajo a Nerea Rodríguez y a Mar Lucas al programa para recrear el espectacular número que protagonizaron hace más de veinte años Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera. ¡Menudo show se marcaron!

Paula Koops, Mar Lucas y Nerea Rodríguez suben la temperatura como Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera

Martín Savi fue el encargado de cerrar la gala con una brillante imitación de Nino Bravo antes de la actuación de Nando Escribano, que nos sorprendió como invitado metiéndose en la piel de Olly Murs. ¡Pedazo de gala para enmarcar se ha quedado!

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