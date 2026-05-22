Camello, Ratiu y Cárdenas ayudan a pagar el viaje a Leipzig de varios rayistas que fueron estafados

El Rayo es así. Se dijo que ningún rayista se quedaría atrás y así está siendo. A pesar de los precios, de que la final sea un miércoles e incluso de que varios aficionados hayan sido estafados con el viaje a Leipzig.

El barrio llevará en volandas a todos los rayistas hasta la histórica final europea del próximo miércoles ante el Crystal Palace. Aunque no sin obstáculos.

Hace unos días se conocía el caso de Enrique y su hijo. Contrataron un viaje de más de 20 horas en autocar de Madrid a Leipzig para vivir la final, pero fueron estafados por una empresa 'fantasma'.

Vallecas se moviliza

Entonces el barrio se movilizó para ayudar al vecino, una vez más. A través de un crowfunding y gracias a la solidaridad de los rayistas lograron recaudar el dinero suficiente para que este aficionado de 72 años pudiera viajar a Alemania.

Un día después, más rayistas descubrían ser víctimas de la misma estafa que Enrique. Habían perdido el dinero y no tenían cómo viajar a la final. Pero esta vez los propios futbolistas se iban a unir a la causa.

Durante este jueves se abrió un nuevo crowfunding que daba paso a un goteo constante de pequeñas donaciones por parte de aficionados que se ponían en la piel de sus compañeros estafados.

Todavía quedaba una buena parte por conseguir, y entonces se sumaron varios futbolistas de la primera plantilla. Sergio Camello donó 2.000 euros, Andrei Ratiu 1.000 euros, Dani Cárdenas 400 euros, y hay alguna otra donación anónima de 500 euros que también podría ser de otro jugador de la Franja. En apenas cinco horas se habían reunido más de 6.000 euros para aquellos rayistas estafados.

Jugadores del Rayo participan en un crowfunding para pagar el viaje a Leipzig de varios aficionados | Antena 3 Noticias

"Esto solo puede pasar aquí"

Antena 3 Deportes ha hablado con uno de los aficionados rayistas que fueron víctimas del engaño a la hora de contratar el desplazamiento a tierras germanas. "Jugaron con nuestra ilusión. Agradecido a toda la gente que nos ha ayudado, incluidos por supuesto los jugadores. Ahora sabemos que estaremos allí. Estas cosas solo pasan aquí", asegura.

La solidaridad de un barrio y la unión plantilla-afición

Ya lo dijo Sergio Camello en los días previos, "el Rayo es lo último que queda del fútbol de antes", y es que la unión de los futbolistas y el cuerpo técnico con la afición es clave en el éxito del equipo. Una unión que ya existía cuando aún no llegaban las victorias.

El Rayo son ellos. El barrio, la rebeldía ante las injusticias y la unión del pueblo ante aquellas personas que aprovechan el momento más bonito de la historia del club para engañar a la gente y jugar con su ilusión.

Mención especial para los jugadores, que este año no solo han roto el techo futbolístico, sino también el solidario con gestos como este, tan humanos, pero a la vez tan raros de ver en otros lugares.

Una fecha histórica para el rayismo

El Rayo disputará el próximo miércoles la primera final europea de su historia ante el Crystal Palace. Los de Íñigo, que aún tienen opciones de volver a meterse en la Conference vía liga en la última jornada, han completado una gran temporada, especialmente como local.

Vallecas ha sido un fortín para la Franja. Tan solo Sevilla, Osasuna y Samsunspor han logrado ganar aquí en toda la temporada. No sabemos si terminarán alzando el título al cielo de Leipzig, pero pase lo que pase el miércoles nada empañará la histórica temporada de los de Íñigo.