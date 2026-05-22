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Sorpresas aseguradas

¡Todas las máscaras serán reveladas! El próximo miércoles, la gran Final de Mask Singer

La quinta entrega del programa más enigmático de la televisión está a punto de desvelar todos sus secretos.

¡Todas las máscaras serán reveladas! El próximo miércoles, la gran Final de Mask Singer

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El secreto mejor guardado de la televisión está a punto de ser desvelado. El próximo miércoles, después de El Hormiguero, conoceremos quién se hará con la máscara dorada en una noche en la que todas las identidades serán reveladas.

Clavel, Jirafa, Momia y Troglodita se lo juegan todo en una gala que promete sorpresas épicas y emociones fuertes. ¿Quién ganará? ¿Qué famosos se esconderán bajo cada máscara? ¡Descúbrelo el próximo miércoles!

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